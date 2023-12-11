Эксперты РАН озвучили три уязвимости российской экономики на примере Ирана

11 декабря 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Эксперты проанализировали опыт Ирана, который находится под санкциями больше 40 лет Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика может столкнуться с новыми проблемами из-за адаптации к западным санкциям. Экономисты Института экономики РАН выделяют несколько основных проблем «экономики сопротивления» на примере Ирана. «Невозможность уйти от „сырьевой специализации“. Зависимость от „альтернативных“ партнеров. Девальвация валюты и инфляция», — такие проблемы на перспективу выделили экономисты РАН, анализируя опыт Ирана. Слова специалистов приводит РБК. Изучив опыт борьбы Ирана с санкциями, экономисты выяснили, что при технологических ограничениях импортозамещение приобретает регрессивный характер. Дело в том, что производственные компании используют старые технологии, полагаясь на параллельный импорт. Поэтому Иран не смог уйти от «сырьевой специализации». Эксперты уверены, что страны, которые столкнулись с санкциями, не смогут в полной мере наладить сотрудничество со своими соседями. «Восточные партнеры могут лишь частично компенсировать разрыв связей с западными, но при этом они прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им», — отмечают эксперты. При этом обход санкций и торговля по параллельному импорту создают риски высокой инфляции. Отмечается, что нехватка твердой валюты для закупки западных технологий сможет серьезно повлиять на экономику страны. По опыту Ирана видно, что повышение ключевой ставки не смогло спасти ситуацию, рассказывают экономисты. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации. На данный момент против РФ готовится 12-й пакет санкций. В нем Евросоюз намерен конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. Также под ограничения попадет импорт алмазов из России, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская экономика может столкнуться с новыми проблемами из-за адаптации к западным санкциям. Экономисты Института экономики РАН выделяют несколько основных проблем «экономики сопротивления» на примере Ирана. «Невозможность уйти от „сырьевой специализации“. Зависимость от „альтернативных“ партнеров. Девальвация валюты и инфляция», — такие проблемы на перспективу выделили экономисты РАН, анализируя опыт Ирана. Слова специалистов приводит РБК. Изучив опыт борьбы Ирана с санкциями, экономисты выяснили, что при технологических ограничениях импортозамещение приобретает регрессивный характер. Дело в том, что производственные компании используют старые технологии, полагаясь на параллельный импорт. Поэтому Иран не смог уйти от «сырьевой специализации». Эксперты уверены, что страны, которые столкнулись с санкциями, не смогут в полной мере наладить сотрудничество со своими соседями. «Восточные партнеры могут лишь частично компенсировать разрыв связей с западными, но при этом они прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им», — отмечают эксперты. При этом обход санкций и торговля по параллельному импорту создают риски высокой инфляции. Отмечается, что нехватка твердой валюты для закупки западных технологий сможет серьезно повлиять на экономику страны. По опыту Ирана видно, что повышение ключевой ставки не смогло спасти ситуацию, рассказывают экономисты. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации. На данный момент против РФ готовится 12-й пакет санкций. В нем Евросоюз намерен конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. Также под ограничения попадет импорт алмазов из России, пишет RT.