Экс-глава МИД Австрии подтвердила, что Запад хотел развала России

07 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Запад говорит о смене режима в РФ в течение последних 18 месяцев, заявил Кнайсль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад в течение последних 18 месяцев говорил о смене режима в РФ. Кнайсль спросила, как после такого Россия должна вести разговор с теми, кто хотел ее развала. Тем самым она подтвердила факт того, что страны Запада хотели уничтожить РФ. «Все чиновники в Евросоюзе в течение последних восемнадцати месяцев говорили о смене режима в России. Как, по-вашему, на месте России можно вести переговоры с людьми, которые требовали вашего развала, вашего уничтожения?» — приводит слова Кнайсль BBC. По ее словам, многие на Западе также признали факт того, что санкции не работают. Они не дали таких результатов, которых от них ожидали. Антироссийские санкции не смогли привести экономику РФ к краху. Наоборот, на данный момент наблюдается ее восстановление. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что уровень начала прошлого года во многих отраслях уже превышен. Также и оппоненты отмечают экономические успехи России. Страны Запада признают, что санкции не действуют против РФ.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад в течение последних 18 месяцев говорил о смене режима в РФ. Кнайсль спросила, как после такого Россия должна вести разговор с теми, кто хотел ее развала. Тем самым она подтвердила факт того, что страны Запада хотели уничтожить РФ. «Все чиновники в Евросоюзе в течение последних восемнадцати месяцев говорили о смене режима в России. Как, по-вашему, на месте России можно вести переговоры с людьми, которые требовали вашего развала, вашего уничтожения?» — приводит слова Кнайсль BBC. По ее словам, многие на Западе также признали факт того, что санкции не работают. Они не дали таких результатов, которых от них ожидали. Антироссийские санкции не смогли привести экономику РФ к краху. Наоборот, на данный момент наблюдается ее восстановление. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что уровень начала прошлого года во многих отраслях уже превышен. Также и оппоненты отмечают экономические успехи России. Страны Запада признают, что санкции не действуют против РФ.