Риелторы составили рейтинг лучших районов для проживания в Челябинске

Наиболее благоприятные районы для проживания в Челябинске находятся на северо-западе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналитики раскрыли самые благоприятные районы для проживания в 2023 году. В топ-5 лучших районов города во версии президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой вошли Калининский, Курчатовский, Центральный, Советский и Металлургический районы.

«В Челябинске наиболее благоприятным местом для проживания является северо-запад. В топ-5 лучших районов входят последовательно Калининский, Курчатовский, Центральный, Советский и Металлургический район. Калининский, Курчатовский районы мы ставим на первые места в рейтинге не только по экологии, но и по благоустройству. Там есть вся развитая инфраструктура (школы, детские сады), к тому же это не густонаселенный район, что также немаловажно», — сообщила Шатрукова.

По словам Шатруковой, из преимуществ в Калининском районе можно назвать развитую инфраструктуру, близкое к центру расположение, отсутствие заводов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в районе составляет 3,5-4 млн рублей. В Курчатовском районе также нет заводов, есть крупные ТРК и вся необходимая инфраструктура. Средняя стоимость однушки площадью 32 квадратных метра составляет 2,6 — 3,5 млн рублей.

В Центральном районе, который в рейтинге на третьем месте, есть вся развитая инфраструктура. В частности набережная реки Миасс, сквер на Алом поле, Кировка, стадионы, катки, детские школы для занятий спортом и городской бор площадью более 11 тысяч квадратных метров. Купить и снять квартиру в центральном районе сложно. В среднем однокомнатные квартиры в новостройках площадью 29 квадратных метров можно купить за 4,2 млн рублей.

На четвертом месте Советский район, где много муниципальных городских пляжей, театров, парков, скверов. Также в районе нет заводов и мало высотных зданий. Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 32-35 квадратных метров составляет от 3,4 — 3,8 млн рублей. Завершает рейтинг Металлургический район. Его называют «городом в городе» за то, что там есть вся необходимая инфраструктура для проживания. Также рядом с районом располагается знаменитый памятник природы Каштакский бор. Имеется на ЧМЗ и немецкий квартал, построенный пленными немцами в 1941—1943 годах. Также преимуществом является наличие транспортной развязки и трассы М-5. 5 место у района по причине наличия большого количества заводов и плохой экологии. Однокомнатную квартиру площадью от 30-33 квадратных метров тут можно купить в среднем за 2,6-2,9 млн рублей.

1 место — Калининский район Инфографика: URA.RU

2 место — Курчатовский район Инфографика: URA.RU

3 место — Центральный район Инфографика: URA.RU

4 место — Советский район Инфографика: URA.RU

5 место — Металлургический район Инфографика: URA.RU

В Челябинске наиболее благоприятные районы для проживания расположены на северо-западе, они занимают первые строчки рейтинга Инфографика: URA.RU