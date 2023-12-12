Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Эстанге одобрил допуск россиян

13 декабря 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Оргкомитет Олимпийских Игр-2024 одобрил допуск россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о том, что одобряет участие российских спортсменов в соревнованиях. Эта информация стала известна Reuters. «Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — передает Reuters слова Эстанге. Он добавил, что уважает решение Международного олимпийского комитета и одобряет участие спортсменов без гимнов, флагов и не участвующих в командных видах спорта. 8 декабря МОК объявил о том, что россияне и белорусы допущены до Олимпийских Игр в Париже. Тем не менее комитет не дал допуска атлетам, которые поддерживают СВО, а так же имеют связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Председатель ГД по спорту Свищев призвал не радоваться допуску на Олимпиаду-2024. Он считает, что это очередная игра МОК.

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о том, что одобряет участие российских спортсменов в соревнованиях. Эта информация стала известна Reuters. «Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — передает Reuters слова Эстанге. Он добавил, что уважает решение Международного олимпийского комитета и одобряет участие спортсменов без гимнов, флагов и не участвующих в командных видах спорта. 8 декабря МОК объявил о том, что россияне и белорусы допущены до Олимпийских Игр в Париже. Тем не менее комитет не дал допуска атлетам, которые поддерживают СВО, а так же имеют связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Председатель ГД по спорту Свищев призвал не радоваться допуску на Олимпиаду-2024. Он считает, что это очередная игра МОК.