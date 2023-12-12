12 декабря 2023

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Эстанге одобрил допуск россиян

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Встреча серебряного призёра Олимпиады в Токио в составе сборной России по художественной гимнастике Анастасии Татаревой. Екатеринбург, олимпиада, серебрянный призер, серебро, олимпийские игры, серебряная медаль, олимпиада токио2020, tokyo2020, токио2020
Оргкомитет Олимпийских Игр-2024 одобрил допуск россиян Фото:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о том, что одобряет участие российских спортсменов в соревнованиях. Эта информация стала известна Reuters.

«Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — передает Reuters слова Эстанге. Он добавил, что уважает решение Международного олимпийского комитета и одобряет участие спортсменов без гимнов, флагов и не участвующих в командных видах спорта.

8 декабря МОК объявил о том, что россияне и белорусы допущены до Олимпийских Игр в Париже. Тем не менее комитет не дал допуска атлетам, которые поддерживают СВО, а так же имеют связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Председатель ГД по спорту Свищев призвал не радоваться допуску на Олимпиаду-2024. Он считает, что это очередная игра МОК.

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Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о том, что одобряет участие российских спортсменов в соревнованиях. Эта информация стала известна Reuters. «Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — передает Reuters слова Эстанге. Он добавил, что уважает решение Международного олимпийского комитета и одобряет участие спортсменов без гимнов, флагов и не участвующих в командных видах спорта. 8 декабря МОК объявил о том, что россияне и белорусы допущены до Олимпийских Игр в Париже. Тем не менее комитет не дал допуска атлетам, которые поддерживают СВО, а так же имеют связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Председатель ГД по спорту Свищев призвал не радоваться допуску на Олимпиаду-2024. Он считает, что это очередная игра МОК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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