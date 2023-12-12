Следователи проверяют власти Сургута на халатность из-за школьных перевозок

13 декабря 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Следователи выяснят причины отсутствия транспорта для школьников Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Следком вмешался в дело школьников из Сургута, которым муниципалитет не предоставил транспорт для поездок на учебу. Силовики проводят проверку по признакам халатности со стороны местных властей. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета. «В средствах массовой информации распространено сообщение о том, что школьники, проживающие в одном из дачных кооперативов города Сургута, вынуждены самостоятельно добираться до образовательных учреждений в холодное время года и исполнительными органами муниципалитета не предоставлен транспорт для перевозки учащихся», — сообщили в пресс-службе. На данный момент проводится проверка по признакам халатности со стороны руководства муниципалитета. В ходе проверки выясняются обстоятельства дела. Также следователи с правовой точки зрения оценят действия сотрудников исполнительных органов власти.

Следком вмешался в дело школьников из Сургута, которым муниципалитет не предоставил транспорт для поездок на учебу. Силовики проводят проверку по признакам халатности со стороны местных властей. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета. «В средствах массовой информации распространено сообщение о том, что школьники, проживающие в одном из дачных кооперативов города Сургута, вынуждены самостоятельно добираться до образовательных учреждений в холодное время года и исполнительными органами муниципалитета не предоставлен транспорт для перевозки учащихся», — сообщили в пресс-службе. На данный момент проводится проверка по признакам халатности со стороны руководства муниципалитета. В ходе проверки выясняются обстоятельства дела. Также следователи с правовой точки зрения оценят действия сотрудников исполнительных органов власти.