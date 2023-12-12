12 декабря 2023

Следователи проверяют власти Сургута на халатность из-за школьных перевозок

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка в село Сенькино и Усть-Гаревая. Виды и жители. Пермь, школьный автобус, село сенькино и усть гаревая
Следователи выяснят причины отсутствия транспорта для школьников Фото:

Следком вмешался в дело школьников из Сургута, которым муниципалитет не предоставил транспорт для поездок на учебу. Силовики проводят проверку по признакам халатности со стороны местных властей. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета.

«В средствах массовой информации распространено сообщение о том, что школьники, проживающие в одном из дачных кооперативов города Сургута, вынуждены самостоятельно добираться до образовательных учреждений в холодное время года и исполнительными органами муниципалитета не предоставлен транспорт для перевозки учащихся», — сообщили в пресс-службе. На данный момент проводится проверка по признакам халатности со стороны руководства муниципалитета.

В ходе проверки выясняются обстоятельства дела. Также следователи с правовой точки зрения оценят действия сотрудников исполнительных органов власти.

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Следком вмешался в дело школьников из Сургута, которым муниципалитет не предоставил транспорт для поездок на учебу. Силовики проводят проверку по признакам халатности со стороны местных властей. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружного следственного комитета. «В средствах массовой информации распространено сообщение о том, что школьники, проживающие в одном из дачных кооперативов города Сургута, вынуждены самостоятельно добираться до образовательных учреждений в холодное время года и исполнительными органами муниципалитета не предоставлен транспорт для перевозки учащихся», — сообщили в пресс-службе. На данный момент проводится проверка по признакам халатности со стороны руководства муниципалитета. В ходе проверки выясняются обстоятельства дела. Также следователи с правовой точки зрения оценят действия сотрудников исполнительных органов власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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