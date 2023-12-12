Бьюти-мастера ХМАО начали повышать цены перед Новым годом

13 декабря 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Югорские бьюти-мастера стали повышать цены перед праздниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе работники бьюти-индустрии стали повышать стоимость своих услуг перед новогодними праздниками. Из-за ажиотажа некоторые мастера поднимают прайс, чтобы компенсировать переработки. Ситуацию URA.RU обсудило с самими клиентами и предпринимателями. «Обычно хожу на ресницы за 2300 рублей. Сейчас хотела записаться на конец месяца, но мастер сказала, что все занято. Предложила мне прийти вне своего обычного графика ближе к вечеру, но уже за три тысячи. И непонятно, то ли правда все занято, то ли просто цену себе набивает», — рассказала агентству одна из вартовчанок. Мастера при этом отмечают, что подобная практика действительно есть, но зачастую массово цены не повышают, чтобы не спугнуть клиентов. «Бывает, что сами девушки просят окошко за доплату. В прошлом году на 31 декабря так записывала людей на первую половину дня. Сама же вообще целенаправленно не повышаю ценник. Уйдут к другим да и все», — поясняет мастер ногтевого сервиса Елена из Нижневартовска. Югорские мастера макияжа тем временем утверждают, что в декабре могут наоборот снижать цены для постоянных клиентов. «Перед Новым годом многие делают скидки в этой сфере. А так если мастера зарекомендованные, то цена чаще прежняя остается», — добавляет мастер перманентного макияжа Кристина из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов называют снижение прибыли и проблемы с раскруткой своего дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе работники бьюти-индустрии стали повышать стоимость своих услуг перед новогодними праздниками. Из-за ажиотажа некоторые мастера поднимают прайс, чтобы компенсировать переработки. Ситуацию URA.RU обсудило с самими клиентами и предпринимателями. «Обычно хожу на ресницы за 2300 рублей. Сейчас хотела записаться на конец месяца, но мастер сказала, что все занято. Предложила мне прийти вне своего обычного графика ближе к вечеру, но уже за три тысячи. И непонятно, то ли правда все занято, то ли просто цену себе набивает», — рассказала агентству одна из вартовчанок. Мастера при этом отмечают, что подобная практика действительно есть, но зачастую массово цены не повышают, чтобы не спугнуть клиентов. «Бывает, что сами девушки просят окошко за доплату. В прошлом году на 31 декабря так записывала людей на первую половину дня. Сама же вообще целенаправленно не повышаю ценник. Уйдут к другим да и все», — поясняет мастер ногтевого сервиса Елена из Нижневартовска. Югорские мастера макияжа тем временем утверждают, что в декабре могут наоборот снижать цены для постоянных клиентов. «Перед Новым годом многие делают скидки в этой сфере. А так если мастера зарекомендованные, то цена чаще прежняя остается», — добавляет мастер перманентного макияжа Кристина из Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов называют снижение прибыли и проблемы с раскруткой своего дела.