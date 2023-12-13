Медведев задумался, не вредит ли власть России

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев задался вопросом о вреде власти для россиян. Он подчеркнул, что многое в стране зависит о правящей партии.
«Власть вносит свой вклад в общее будущее страны. Вопрос в том, какой он — положительный или отрицательный. И здесь от „Единой России“, как партии, очень многое зависит», — уточнил Дмитрий Медведев во время выступления на дискуссионной площадке «Будущее России». Трансляция проводится на официальном сайте партии. Он подчеркнул, что «Единая Россия» делает от себя все возможное, чтобы Россия оставалась сильной страной, с которой все считаются.
Также во время выступления Медведев пообещал, что будущее в России не будет скучным. До этого он анонсировал новые правки в Конституцию РФ.
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