Медведев задумался, не вредит ли власть России

Медведев надеется, что «Единая Россия» делает все для жителей страны
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев задумался о том, какую пользу приносит власть людям Фото:

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев задался вопросом о вреде власти для россиян. Он подчеркнул, что многое в стране зависит о правящей партии.

«Власть вносит свой вклад в общее будущее страны. Вопрос в том, какой он — положительный или отрицательный. И здесь от „Единой России“, как партии, очень многое зависит», — уточнил Дмитрий Медведев во время выступления на дискуссионной площадке «Будущее России». Трансляция проводится на официальном сайте партии. Он подчеркнул, что «Единая Россия» делает от себя все возможное, чтобы Россия оставалась сильной страной, с которой все считаются.

Также во время выступления Медведев пообещал, что будущее в России не будет скучным. До этого он анонсировал новые правки в Конституцию РФ.

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Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев задался вопросом о вреде власти для россиян. Он подчеркнул, что многое в стране зависит о правящей партии. «Власть вносит свой вклад в общее будущее страны. Вопрос в том, какой он — положительный или отрицательный. И здесь от „Единой России“, как партии, очень многое зависит», — уточнил Дмитрий Медведев во время выступления на дискуссионной площадке «Будущее России». Трансляция проводится на официальном сайте партии. Он подчеркнул, что «Единая Россия» делает от себя все возможное, чтобы Россия оставалась сильной страной, с которой все считаются. Также во время выступления Медведев пообещал, что будущее в России не будет скучным. До этого он анонсировал новые правки в Конституцию РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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