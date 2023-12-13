Медведев пообещал России нескучное будущее

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания крепкой и сильной России и пообещал нескучное будущее Фото:

Будущее в России точно не будет скучным. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нужно сделать все, чтобы страна была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни. Будущее точно не будет скучным», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время дискуссионной площадки «Будущее России». Выжимку с его выступления опубликовала «Единая Россия» в своем telegram-канале. Медведев отметил, что необходимо отстаивать тысячелетнюю историю России.

Медведев отмечал, что у президента России Владимира Путина остается много работы на своем посту. Зампред Совбеза также анонсировал новые изменения в Конституции страны, передает Life.

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Будущее в России точно не будет скучным. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нужно сделать все, чтобы страна была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни. Будущее точно не будет скучным», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время дискуссионной площадки «Будущее России». Выжимку с его выступления опубликовала «Единая Россия» в своем telegram-канале. Медведев отметил, что необходимо отстаивать тысячелетнюю историю России. Медведев отмечал, что у президента России Владимира Путина остается много работы на своем посту. Зампред Совбеза также анонсировал новые изменения в Конституции страны, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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