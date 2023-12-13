Судебный пристав-исполнитель в Первоуральске объявил в розыск двухлетнюю Мию Ибрагимову, которую, предположительно, скрывает отец. Главное управление федеральной службы судебных приставов Свердловской области обратилось к уральцам с просьбой помочь в поисках ребенка.
«В декабре в рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетнего ребенка, возбужденного в отношении должника Ибрагимова Исмаила Ибрагимовича, 1987 года рождения, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка — Ибрагимовой Мии Исмаиловны, 2021 года рождения. По имеющейся информации, ребенка, возможно, скрывает его отец», — говорится в telegram-канале ведомства.
По решению суда мужчина должен был передать девочку маме, однако не сделал этого. Приставы обратились к свердловчанам с просьбой о помощи.
«Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просим сообщить в Первоуральское отделение судебных приставов. Можно позвонить по телефонам: 8 (3439) 240 989, 8 901 85 26 355, 8 922 145 00 01.
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