13 декабря 2023

В Екатеринбурге пропал отец с двухлетним ребенком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , малыш, папа, отцовство, отец, ребенок
Мужчина должен был отдать дочь маме, но пропал вместе с ребенком (архивное фото) Фото:

Судебный пристав-исполнитель в Первоуральске объявил в розыск двухлетнюю Мию Ибрагимову, которую, предположительно, скрывает отец. Главное управление федеральной службы судебных приставов Свердловской области обратилось к уральцам с просьбой помочь в поисках ребенка.

«В декабре в рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетнего ребенка, возбужденного в отношении должника Ибрагимова Исмаила Ибрагимовича, 1987 года рождения, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка — Ибрагимовой Мии Исмаиловны, 2021 года рождения. По имеющейся информации, ребенка, возможно, скрывает его отец», — говорится в telegram-канале ведомства.

По решению суда мужчина должен был передать девочку маме, однако не сделал этого. Приставы обратились к свердловчанам с просьбой о помощи.

«Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просим сообщить в Первоуральское отделение судебных приставов. Можно позвонить по телефонам: 8 (3439) 240 989, 8 901 85 26 355, 8 922 145 00 01.

Маленькую Мию может скрывать отец
Маленькую Мию может скрывать отец
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Судебный пристав-исполнитель в Первоуральске объявил в розыск двухлетнюю Мию Ибрагимову, которую, предположительно, скрывает отец. Главное управление федеральной службы судебных приставов Свердловской области обратилось к уральцам с просьбой помочь в поисках ребенка. «В декабре в рамках исполнительного производства о передаче несовершеннолетнего ребенка, возбужденного в отношении должника Ибрагимова Исмаила Ибрагимовича, 1987 года рождения, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка — Ибрагимовой Мии Исмаиловны, 2021 года рождения. По имеющейся информации, ребенка, возможно, скрывает его отец», — говорится в telegram-канале ведомства. По решению суда мужчина должен был передать девочку маме, однако не сделал этого. Приставы обратились к свердловчанам с просьбой о помощи. «Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просим сообщить в Первоуральское отделение судебных приставов. Можно позвонить по телефонам: 8 (3439) 240 989, 8 901 85 26 355, 8 922 145 00 01.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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