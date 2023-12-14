Риелторы прогнозируют ажиотажный спрос на загородные дома в ХМАО

15 декабря 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Загородные дома у югорчан стали популярны на фоне выгодных льготных ипотек Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкого роста спроса на строительство загородной недвижимости. Риелторы отмечают рост популярности своих домов у югорчан на фоне выгодных льготных ипотек. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Сейчас очень актуально по льготным программам заходить и строить новое жилье со всеми коммуникациями под ключ. Подобные дома в Сургуте уже строят в новом стиле. Раньше этого не было», — отмечает риелтор. Одними из самых популярных мест под загородную застройку в Югре сейчас является Сургут и Сургутский район. Только здесь на малоэтажный сегмент приходится по 40 тысяч квадратных метров строящейся жилой недвижимости. «Сейчас расцветает не только бизнес по загородному строительству, но и по загородной аренде. Люди покупают дома как для отдыха или проживания, так и чтобы сдавать», — добавляет Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что самой популярной ипотекой в ХМАО стала программа для семей с детьми. Такой способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования.

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкого роста спроса на строительство загородной недвижимости. Риелторы отмечают рост популярности своих домов у югорчан на фоне выгодных льготных ипотек. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым. «Сейчас очень актуально по льготным программам заходить и строить новое жилье со всеми коммуникациями под ключ. Подобные дома в Сургуте уже строят в новом стиле. Раньше этого не было», — отмечает риелтор. Одними из самых популярных мест под загородную застройку в Югре сейчас является Сургут и Сургутский район. Только здесь на малоэтажный сегмент приходится по 40 тысяч квадратных метров строящейся жилой недвижимости. «Сейчас расцветает не только бизнес по загородному строительству, но и по загородной аренде. Люди покупают дома как для отдыха или проживания, так и чтобы сдавать», — добавляет Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что самой популярной ипотекой в ХМАО стала программа для семей с детьми. Такой способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования.