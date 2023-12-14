14 декабря 2023

Бастрыкин встал на защиту сироты из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за нарушение прав сироты Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-сироты в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства 15 декабря.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области чиновниками сироте выделена квартира, в которой отсутствуют водоснабжение и отопление. Администрация на заявления молодого человека не реагирует». — указали в пресс-центре.

По факту нарушения прав сироты следственными органами СК России по региону организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК РФ Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-сироты в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства 15 декабря. «В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области чиновниками сироте выделена квартира, в которой отсутствуют водоснабжение и отопление. Администрация на заявления молодого человека не реагирует». — указали в пресс-центре. По факту нарушения прав сироты следственными органами СК России по региону организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК РФ Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...