Бастрыкин встал на защиту сироты из Челябинска

15 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за нарушение прав сироты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-сироты в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства 15 декабря. «В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области чиновниками сироте выделена квартира, в которой отсутствуют водоснабжение и отопление. Администрация на заявления молодого человека не реагирует». — указали в пресс-центре. По факту нарушения прав сироты следственными органами СК России по региону организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК РФ Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-сироты в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства 15 декабря. «В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области чиновниками сироте выделена квартира, в которой отсутствуют водоснабжение и отопление. Администрация на заявления молодого человека не реагирует». — указали в пресс-центре. По факту нарушения прав сироты следственными органами СК России по региону организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК РФ Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.