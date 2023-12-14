Бастрыкин встал на защиту сироты из Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-сироты в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства 15 декабря.
«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области чиновниками сироте выделена квартира, в которой отсутствуют водоснабжение и отопление. Администрация на заявления молодого человека не реагирует». — указали в пресс-центре.
По факту нарушения прав сироты следственными органами СК России по региону организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК РФ Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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