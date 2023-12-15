Путин запустил новую ж/д линию в Мурманской области и тоннель в Амурской области

15 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

По словам Путина, открытие нового тоннеля в Амурской области является значимой инициативой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин открыл рабочее движение поездов по новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области. Поезда, следующие в Лавну, будут прибывать в новый морской порт. Также Путин дал старт работе нового тоннеля в Амурской области. «Разрешаю», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Его трансляция идет на телеканале « Россия-24» . После слов главы России поезда начали свое движение. Открытие данных путей позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна, который находится на берегу Кольского залива. Планируется, что новая железнодорожная линия будет полностью введена в эксплуатацию в 2024 году. Владимир Путин сообщил о том, что важно продолжать развитие данного участка. Он является одним из стратегических направлений. Кроме того, одновременно российский президент запустил Керакский тоннель, который находится на перегоне Ульручьи — Ковали Транссибирской магистрали в Амурской области. Как отметил Путин, переключение со старого тоннеля на современный объект является очень значимой инициативой. В особенности с учетом роста значимости Восточного полигона. Президент РФ также поблагодарил строителей и всех, кто был причастен к постройке нового тоннеля. «Спасибо большое всем строителям, инженерам, всем, кто работал на этом сложном объекте», — заявил президент России. Ранее Владимир Путин до 15 декабря потребовал принять необходимые решения для развития Восточного полигона железных дорог. Выполнением данной задачи займутся РЖД, Газпромбанк, правительство России и «Бамтоннельстрой-Мост». Они рассмотрят возможность возведения «объектов капитального строительства», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин открыл рабочее движение поездов по новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области. Поезда, следующие в Лавну, будут прибывать в новый морской порт. Также Путин дал старт работе нового тоннеля в Амурской области. «Разрешаю», — заявил Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Его трансляция идет на телеканале «Россия-24». После слов главы России поезда начали свое движение. Открытие данных путей позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна, который находится на берегу Кольского залива. Планируется, что новая железнодорожная линия будет полностью введена в эксплуатацию в 2024 году. Владимир Путин сообщил о том, что важно продолжать развитие данного участка. Он является одним из стратегических направлений. Кроме того, одновременно российский президент запустил Керакский тоннель, который находится на перегоне Ульручьи — Ковали Транссибирской магистрали в Амурской области. Как отметил Путин, переключение со старого тоннеля на современный объект является очень значимой инициативой. В особенности с учетом роста значимости Восточного полигона. Президент РФ также поблагодарил строителей и всех, кто был причастен к постройке нового тоннеля. «Спасибо большое всем строителям, инженерам, всем, кто работал на этом сложном объекте», — заявил президент России. Ранее Владимир Путин до 15 декабря потребовал принять необходимые решения для развития Восточного полигона железных дорог. Выполнением данной задачи займутся РЖД, Газпромбанк, правительство России и «Бамтоннельстрой-Мост». Они рассмотрят возможность возведения «объектов капитального строительства», передает телеканал 360.