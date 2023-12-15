На улице Малышева в Екатеринбурге загорелся грузовик (архивное фото)
В центре Екатеринбурга днем 16 декабря загорелся грузовик. Об этом сообщил очевидец.
«На Малышева горит грузовик», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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