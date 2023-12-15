15 декабря 2023

В центре Екатеринбурга загорелся грузовик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка улиц в Екатеринбурге, улица малышева
На улице Малышева в Екатеринбурге загорелся грузовик (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга днем 16 декабря загорелся грузовик. Об этом сообщил очевидец.

«На Малышева горит грузовик», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:

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В центре Екатеринбурга днем 16 декабря загорелся грузовик. Об этом сообщил очевидец. «На Малышева горит грузовик», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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