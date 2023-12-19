19 декабря 2023

Путин предложил выделить субсидии российский производителям спортинвентаря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Президент России ждет доклад до 30 августа 2024 года Фото:

Правительство РФ должно подготовить к середине следующего года предложение по возможности выделения субсидий российским производителям спортивного инвентаря. Поручение кабмину дал президент России Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о предоставлении, начиная с 2025 года субсидий российским производителям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых конкурентоспособных отечественных образцов спортивного инвентаря и оборудования», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. О ходе проработанных мер глава государства ждет доклад до 30 августа 2024 года, а о начале реализации субсидирования будет доложено до 30 августа 2025 года.

Ответственный за разработку предложений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также Владимир Путин поручил построить национальный центр подготовки сборных РФ по футбол в городе Сочи и проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ должно подготовить к середине следующего года предложение по возможности выделения субсидий российским производителям спортивного инвентаря. Поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о предоставлении, начиная с 2025 года субсидий российским производителям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых конкурентоспособных отечественных образцов спортивного инвентаря и оборудования», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. О ходе проработанных мер глава государства ждет доклад до 30 августа 2024 года, а о начале реализации субсидирования будет доложено до 30 августа 2025 года. Ответственный за разработку предложений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также Владимир Путин поручил построить национальный центр подготовки сборных РФ по футбол в городе Сочи и проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...