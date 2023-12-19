Путин предложил выделить субсидии российский производителям спортинвентаря

20 декабря 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Президент России ждет доклад до 30 августа 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ должно подготовить к середине следующего года предложение по возможности выделения субсидий российским производителям спортивного инвентаря. Поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о предоставлении, начиная с 2025 года субсидий российским производителям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых конкурентоспособных отечественных образцов спортивного инвентаря и оборудования», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. О ходе проработанных мер глава государства ждет доклад до 30 августа 2024 года, а о начале реализации субсидирования будет доложено до 30 августа 2025 года. Ответственный за разработку предложений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также Владимир Путин поручил построить национальный центр подготовки сборных РФ по футбол в городе Сочи и проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Правительство РФ должно подготовить к середине следующего года предложение по возможности выделения субсидий российским производителям спортивного инвентаря. Поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о предоставлении, начиная с 2025 года субсидий российским производителям на финансовое обеспечение затрат на испытание новых конкурентоспособных отечественных образцов спортивного инвентаря и оборудования», — говорится в поручении на официальном сайте президента России. О ходе проработанных мер глава государства ждет доклад до 30 августа 2024 года, а о начале реализации субсидирования будет доложено до 30 августа 2025 года. Ответственный за разработку предложений назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также Владимир Путин поручил построить национальный центр подготовки сборных РФ по футбол в городе Сочи и проработать механизм использования отчислений от азартных игр на развитие спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.