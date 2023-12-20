Гаврилов: встреча ОБСЕ показала невозможность изоляции России

20 декабря 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Гаврилов: Россию нельзя изолировать от общеевропейского вопроса по делам безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россию нельзя изолировать от общеевропейского вопроса по делам безопасности и, более того, западный конгломерат заинтересован в участии нашей страны. Эти выводы следуют из участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. «Скопье в первую очередь продемонстрировал невозможность изолировать нашу страну, выбросить ее из общеевропейского диалога по вопросам безопасности. <…> Это демонстрирует заинтересованность западного конгломерата, несмотря на всю риторику и пропаганду, в участии нашей страны в обсуждении будущего общеевропейской безопасности», — сказал Гаврилов ТАСС. По словам дипломата, разговоры о невозможности участия Лаврова прекратились сразу, как встал вопрос о перспективном функционировании самой организации. Он считает, что российская делегация «спокойно, но жестко» донесла свою позицию. Глава МИД Украины не стал участвовать во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Он отказался из-за присутствия там российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россию нельзя изолировать от общеевропейского вопроса по делам безопасности и, более того, западный конгломерат заинтересован в участии нашей страны. Эти выводы следуют из участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. «Скопье в первую очередь продемонстрировал невозможность изолировать нашу страну, выбросить ее из общеевропейского диалога по вопросам безопасности. <…> Это демонстрирует заинтересованность западного конгломерата, несмотря на всю риторику и пропаганду, в участии нашей страны в обсуждении будущего общеевропейской безопасности», — сказал Гаврилов ТАСС. По словам дипломата, разговоры о невозможности участия Лаврова прекратились сразу, как встал вопрос о перспективном функционировании самой организации. Он считает, что российская делегация «спокойно, но жестко» донесла свою позицию. Глава МИД Украины не стал участвовать во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Он отказался из-за присутствия там российского коллеги Сергея Лаврова.