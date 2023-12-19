19 декабря 2023

В автобусах Челябинска появились новогодние украшения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Общественный транспорт украсили гирляндами и мишурой Фото:

Челябинские автобусы украсили гирляндами и мишурой к Новому году. Фотографиями праздничного салона общественного транспорта поделился корреспондент URA.RU.

«В автобусе 2 маршрута салон украсили гирляндами, снежинками и мишурой», — сообщил корреспондент URA.RU. Общественный транспорт отправился по маршруту через центр города.

Ранее стало известно, что челябинцы предпочитают на Новый год искусственную елку. Кроме того, в городе вырос спрос на услуги декораторов квартир к Новому году. Новогоднюю атрибутику и елки можно приобрести на новогодних базарах, которые открылись с 16 декабря.

Гирлянды в автобусе. Челябинск
Челябинский автобус готов к новогодним праздникам
Фото:

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Челябинские автобусы украсили гирляндами и мишурой к Новому году. Фотографиями праздничного салона общественного транспорта поделился корреспондент URA.RU. «В автобусе 2 маршрута салон украсили гирляндами, снежинками и мишурой», — сообщил корреспондент URA.RU. Общественный транспорт отправился по маршруту через центр города. Ранее стало известно, что челябинцы предпочитают на Новый год искусственную елку. Кроме того, в городе вырос спрос на услуги декораторов квартир к Новому году. Новогоднюю атрибутику и елки можно приобрести на новогодних базарах, которые открылись с 16 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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