Общественный транспорт украсили гирляндами и мишурой
Челябинские автобусы украсили гирляндами и мишурой к Новому году. Фотографиями праздничного салона общественного транспорта поделился корреспондент URA.RU.
«В автобусе 2 маршрута салон украсили гирляндами, снежинками и мишурой», — сообщил корреспондент URA.RU. Общественный транспорт отправился по маршруту через центр города.
Ранее стало известно, что челябинцы предпочитают на Новый год искусственную елку. Кроме того, в городе вырос спрос на услуги декораторов квартир к Новому году. Новогоднюю атрибутику и елки можно приобрести на новогодних базарах, которые открылись с 16 декабря.
Челябинский автобус готов к новогодним праздникам
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