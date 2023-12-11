Челябинцы увеличили спрос на декораторов квартир к Новому году

«Авито Услуги»: челябинцы увеличили спрос на декораторов новогодних квартир

12 декабря 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Челябинцам понравилось приглашать специалистов для декорирования жилья к Новому году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинска увеличили спрос на услуги декораторов квартир к Новому году. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Услуги», за ноябрь 2023 года потребность в специалистах увеличилась на 210% в сравнении с тем же месяцем в 2022 году. «Все больше челябинцев нанимают декораторов для украшения домов и квартир к Новому году. Спрос на услуги специалистов вырос на 210% по сравнению с 2022 годом», — отметили в «Авито Услугах». Предложение хоть и отстает, но также увеличивается. Объявлений от декораторов стало на 84% больше. Исполнители предлагают подготовить дизайн-проект и смонтировать серии гирлянд, мишуры, дополнительное освещение и другие декоративные элементы. В ряде сложных ситуаций на заказ выезжают электрики. В три с лишним раза увеличилась потребность в дизайнерах елок. Челябинск после Уфы занял вторую строку по увеличению спроса на работу декораторов. Средняя стоимость услуги начинается от 800 рублей за помещение, материалы оплачиваются отдельно. Дизайнерам елок придется заплатить до 980 рублей. Также спрос вырос на аренду новогодних деревьев. Потребность в услуге за год увеличилась на 70%. Специалистов по изготовлению елочных украшений стали искать в два раза чаще. Средняя стоимость изготовления персонализированных наборов с елочными игрушками по РФ начинается от 500 рублей. Окончательная цена зависит от сложности работы, объема заказа и пожеланиям по упаковке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска увеличили спрос на услуги декораторов квартир к Новому году. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Услуги», за ноябрь 2023 года потребность в специалистах увеличилась на 210% в сравнении с тем же месяцем в 2022 году. «Все больше челябинцев нанимают декораторов для украшения домов и квартир к Новому году. Спрос на услуги специалистов вырос на 210% по сравнению с 2022 годом», — отметили в «Авито Услугах». Предложение хоть и отстает, но также увеличивается. Объявлений от декораторов стало на 84% больше. Исполнители предлагают подготовить дизайн-проект и смонтировать серии гирлянд, мишуры, дополнительное освещение и другие декоративные элементы. В ряде сложных ситуаций на заказ выезжают электрики. В три с лишним раза увеличилась потребность в дизайнерах елок. Челябинск после Уфы занял вторую строку по увеличению спроса на работу декораторов. Средняя стоимость услуги начинается от 800 рублей за помещение, материалы оплачиваются отдельно. Дизайнерам елок придется заплатить до 980 рублей. Также спрос вырос на аренду новогодних деревьев. Потребность в услуге за год увеличилась на 70%. Специалистов по изготовлению елочных украшений стали искать в два раза чаще. Средняя стоимость изготовления персонализированных наборов с елочными игрушками по РФ начинается от 500 рублей. Окончательная цена зависит от сложности работы, объема заказа и пожеланиям по упаковке.