Грызуны свободно бегают по квартирам жильцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пыть-Яха (ХМАО) в третьем микрорайоне жалуются на крыс, которые заполонили их дом. Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила о данной проблеме в соцсети.

«Обращение жительницы третьего микрорайона: „Хотела Вас попросить о помощи с борьбой с крысами в нашем доме“. Поднимала эти вопросы и буду поднимать», — сообщили депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Завадская попросила жителей других микрорайонов, которые столкнулись с такой же проблемой, присылать ей фото и видео грызунов. В своей записи депутат обратила на ситуацию внимание главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова и его заместителя Олега Иревлина.

В Нижневартовске жители нового микрорайона также столкнулись с крысами. Грызуны обитают возле мусорных баков и под машинами на парковке. В управляющей компании заявили, что не получали обращений от жильцов, но готовы принять необходимы меры при поступлении жалоб.