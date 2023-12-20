Жители Пыть-Яха (ХМАО) в третьем микрорайоне жалуются на крыс, которые заполонили их дом. Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила о данной проблеме в соцсети.
«Обращение жительницы третьего микрорайона: „Хотела Вас попросить о помощи с борьбой с крысами в нашем доме“. Поднимала эти вопросы и буду поднимать», — сообщили депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Завадская попросила жителей других микрорайонов, которые столкнулись с такой же проблемой, присылать ей фото и видео грызунов. В своей записи депутат обратила на ситуацию внимание главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова и его заместителя Олега Иревлина.
В Нижневартовске жители нового микрорайона также столкнулись с крысами. Грызуны обитают возле мусорных баков и под машинами на парковке. В управляющей компании заявили, что не получали обращений от жильцов, но готовы принять необходимы меры при поступлении жалоб.
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