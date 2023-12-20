Жители ХМАО просят помощи властей в борьбе с крысами. Фото

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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Грызуны свободно бегают по квартирам жильцов Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) в третьем микрорайоне жалуются на крыс, которые заполонили их дом. Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила о данной проблеме в соцсети.

«Обращение жительницы третьего микрорайона: „Хотела Вас попросить о помощи с борьбой с крысами в нашем доме“. Поднимала эти вопросы и буду поднимать», — сообщили депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Завадская попросила жителей других микрорайонов, которые столкнулись с такой же проблемой, присылать ей фото и видео грызунов. В своей записи депутат обратила на ситуацию внимание главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова и его заместителя Олега Иревлина.

В Нижневартовске жители нового микрорайона также столкнулись с крысами. Грызуны обитают возле мусорных баков и под машинами на парковке. В управляющей компании заявили, что не получали обращений от жильцов, но готовы принять необходимы меры при поступлении жалоб.

Крысы заполонили дом в третьем микрорайоне Пыть-Яха
Крысы заполонили дом в третьем микрорайоне Пыть-Яха

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Жители Пыть-Яха (ХМАО) в третьем микрорайоне жалуются на крыс, которые заполонили их дом. Депутат городской думы Людмила Завадская сообщила о данной проблеме в соцсети. «Обращение жительницы третьего микрорайона: „Хотела Вас попросить о помощи с борьбой с крысами в нашем доме“. Поднимала эти вопросы и буду поднимать», — сообщили депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Завадская попросила жителей других микрорайонов, которые столкнулись с такой же проблемой, присылать ей фото и видео грызунов. В своей записи депутат обратила на ситуацию внимание главы Пыть-Яха Дмитрия Горбунова и его заместителя Олега Иревлина. В Нижневартовске жители нового микрорайона также столкнулись с крысами. Грызуны обитают возле мусорных баков и под машинами на парковке. В управляющей компании заявили, что не получали обращений от жильцов, но готовы принять необходимы меры при поступлении жалоб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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