В ХМАО юные фигуристы покажут новогоднюю сказку на льду

21 декабря 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске фигуристы покажут на льду сказку «Двенадцать месяцев» Фото: Алексей Андронов © URA.RU (фото из архива) Юные фигуристы устроят в Ханты-Мансийске новогоднее шоу на льду по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Выступление состоится в городском Ледовом дворце спорта. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт».



«Воспитанники секции фигурного катания покажут сказку „Двенадцать месяцев“. Некоторым участникам только по три года, они исполнят роль снежинок. Всего на лед выйдут около ста детей», — говорится в сообщении.



Также в Ханты-Мансийске откроется каток на снежном бульваре. Для посетителей устроят конкурс новогодних костюмов и катание на коньках. А попробовать угощения от коренных народов Севера и поучаствовать в гонках на оленьих упряжках можно будет в археопарке «Самаровский останец».

Юные фигуристы устроят в Ханты-Мансийске новогоднее шоу на льду по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Выступление состоится в городском Ледовом дворце спорта. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт». «Воспитанники секции фигурного катания покажут сказку „Двенадцать месяцев“. Некоторым участникам только по три года, они исполнят роль снежинок. Всего на лед выйдут около ста детей», — говорится в сообщении. Также в Ханты-Мансийске откроется каток на снежном бульваре. Для посетителей устроят конкурс новогодних костюмов и катание на коньках. А попробовать угощения от коренных народов Севера и поучаствовать в гонках на оленьих упряжках можно будет в археопарке «Самаровский останец».