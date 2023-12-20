20 декабря 2023

В ХМАО юные фигуристы покажут новогоднюю сказку на льду

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Мюзикл на льду театра на льду “Воскресенье” “Белоснежка и 7 богатырей”. Сургут, ледовое шоу, фигурное катание
В Ханты-Мансийске фигуристы покажут на льду сказку «Двенадцать месяцев» Фото:

Юные фигуристы устроят в Ханты-Мансийске новогоднее шоу на льду по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Выступление состоится в городском Ледовом дворце спорта. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт».

«Воспитанники секции фигурного катания покажут сказку „Двенадцать месяцев“. Некоторым участникам только по три года, они исполнят роль снежинок. Всего на лед выйдут около ста детей», — говорится в сообщении.

Также в Ханты-Мансийске откроется каток на снежном бульваре. Для посетителей устроят конкурс новогодних костюмов и катание на коньках. А попробовать угощения от коренных народов Севера и поучаствовать в гонках на оленьих упряжках можно будет в археопарке «Самаровский останец».

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Юные фигуристы устроят в Ханты-Мансийске новогоднее шоу на льду по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Выступление состоится в городском Ледовом дворце спорта. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт». «Воспитанники секции фигурного катания покажут сказку „Двенадцать месяцев“. Некоторым участникам только по три года, они исполнят роль снежинок. Всего на лед выйдут около ста детей», — говорится в сообщении. Также в Ханты-Мансийске откроется каток на снежном бульваре. Для посетителей устроят конкурс новогодних костюмов и катание на коньках. А попробовать угощения от коренных народов Севера и поучаствовать в гонках на оленьих упряжках можно будет в археопарке «Самаровский останец».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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