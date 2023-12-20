В ХМАО юные фигуристы покажут новогоднюю сказку на льду

Юные фигуристы устроят в Ханты-Мансийске новогоднее шоу на льду по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Выступление состоится в городском Ледовом дворце спорта. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт».
«Воспитанники секции фигурного катания покажут сказку „Двенадцать месяцев“. Некоторым участникам только по три года, они исполнят роль снежинок. Всего на лед выйдут около ста детей», — говорится в сообщении.
Также в Ханты-Мансийске откроется каток на снежном бульваре. Для посетителей устроят конкурс новогодних костюмов и катание на коньках. А попробовать угощения от коренных народов Севера и поучаствовать в гонках на оленьих упряжках можно будет в археопарке «Самаровский останец».
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