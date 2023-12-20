В Ханты-Мансийске откроются две новогодние локации с катком и чумами

21 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске откроется снежный бульвар с катком и «Чумовая улица» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ханты-Мансийске откроется снежный бульвар с катком и «Чумовая улица» с угощениями от коренных народов Севера. Локации будут открыты с 27 декабря по 6 января. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».



«Чумовая улица — место, где можно узнать, как праздновали новый год коренные народы, попробовать блюда настоящей сибирской кухни и согреться горячим сибирским чаем. Эта волшебная улица на карте города появляется только в канун Нового года», — говорится в сообщении. Площадка откроется на территории археопарка «Самаровский останец». Посетители также смогут покататься в оленьих упряжках.



На снежном бульваре для жителей города устроят конкурс на лучший новогодний костюм и катание на коньках. Каток расположится на набережной вдоль Самаровской улицы.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась резиденция Деда Мороза. Усадьба будет работать до 30 декабря.

В Ханты-Мансийске откроется снежный бульвар с катком и «Чумовая улица» с угощениями от коренных народов Севера. Локации будут открыты с 27 декабря по 6 января. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». «Чумовая улица — место, где можно узнать, как праздновали новый год коренные народы, попробовать блюда настоящей сибирской кухни и согреться горячим сибирским чаем. Эта волшебная улица на карте города появляется только в канун Нового года», — говорится в сообщении. Площадка откроется на территории археопарка «Самаровский останец». Посетители также смогут покататься в оленьих упряжках. На снежном бульваре для жителей города устроят конкурс на лучший новогодний костюм и катание на коньках. Каток расположится на набережной вдоль Самаровской улицы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась резиденция Деда Мороза. Усадьба будет работать до 30 декабря.