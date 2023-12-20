20 декабря 2023

В Ханты-Мансийске откроются две новогодние локации с катком и чумами

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Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург, каток, парк маяковского, цпкио, каток северное сияние
В Ханты-Мансийске откроется снежный бульвар с катком и «Чумовая улица» Фото:

В Ханты-Мансийске откроется снежный бульвар с катком и «Чумовая улица» с угощениями от коренных народов Севера. Локации будут открыты с 27 декабря по 6 января. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».

«Чумовая улица — место, где можно узнать, как праздновали новый год коренные народы, попробовать блюда настоящей сибирской кухни и согреться горячим сибирским чаем. Эта волшебная улица на карте города появляется только в канун Нового года», — говорится в сообщении. Площадка откроется на территории археопарка «Самаровский останец». Посетители также смогут покататься в оленьих упряжках.

На снежном бульваре для жителей города устроят конкурс на лучший новогодний костюм и катание на коньках. Каток расположится на набережной вдоль Самаровской улицы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась резиденция Деда Мороза. Усадьба будет работать до 30 декабря.

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В Ханты-Мансийске откроется снежный бульвар с катком и «Чумовая улица» с угощениями от коренных народов Севера. Локации будут открыты с 27 декабря по 6 января. Информация об этом размещена на сайте проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». «Чумовая улица — место, где можно узнать, как праздновали новый год коренные народы, попробовать блюда настоящей сибирской кухни и согреться горячим сибирским чаем. Эта волшебная улица на карте города появляется только в канун Нового года», — говорится в сообщении. Площадка откроется на территории археопарка «Самаровский останец». Посетители также смогут покататься в оленьих упряжках. На снежном бульваре для жителей города устроят конкурс на лучший новогодний костюм и катание на коньках. Каток расположится на набережной вдоль Самаровской улицы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылась резиденция Деда Мороза. Усадьба будет работать до 30 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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