В поселке под Челябинском две недели не могут устранить прорыв водопровода. Фото, видео

В Копейске водоканал не нашел место утечки воды поврежденной в морозы трубы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Трубу в поселке Кадровик прорвало в период сильных морозов Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в течение двух недель сотрудники местного водоканала не могут найти и устранить прорыв трубы водопровода. За это время чистой водой заполнились канавы и погребы местных жителей, рассказала URA.RU Татьяна Исайкина.

«Трубу прорвало в сильные морозы, это было в десятых числах декабря. Появилась течь, которая усилилась, мы вызвали МУП „КСВВ“, но они не нашли протечку и сказали, что это снег так тает. В минус 30», — рассказала URA.RU Татьяна Исайкина.

Местные жители вооружились лопатами и нашли ориентировочное место протечки. Видео результатов работы они отправили URA.RU, на котором в небольшой ямке отчетливо виден ручей чистой воды. Она уже наполнила канаву вдоль улицы Ручейной, а также погребы окрестных частных домов. Сельчане в канун Нового года начали доставать из погребов мокрый картофель и другие запасы, сделанные на зиму. URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Копейска, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что в центральной части Копейска из-за прорыва трубы 20 декабря затопило квартал новостроек. Как передает корреспондент URA.RU, место прорыва обнаружено в районе Храма покрова Пресвятой Богородицы. Глубина потока воды составляла до 40 см.

Прорыв воды произошел почти две недели назад
Прорыв воды произошел почти две недели назад
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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в течение двух недель сотрудники местного водоканала не могут найти и устранить прорыв трубы водопровода. За это время чистой водой заполнились канавы и погребы местных жителей, рассказала URA.RU Татьяна Исайкина. «Трубу прорвало в сильные морозы, это было в десятых числах декабря. Появилась течь, которая усилилась, мы вызвали МУП „КСВВ“, но они не нашли протечку и сказали, что это снег так тает. В минус 30», — рассказала URA.RU Татьяна Исайкина. Местные жители вооружились лопатами и нашли ориентировочное место протечки. Видео результатов работы они отправили URA.RU, на котором в небольшой ямке отчетливо виден ручей чистой воды. Она уже наполнила канаву вдоль улицы Ручейной, а также погребы окрестных частных домов. Сельчане в канун Нового года начали доставать из погребов мокрый картофель и другие запасы, сделанные на зиму. URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Копейска, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее стало известно, что в центральной части Копейска из-за прорыва трубы 20 декабря затопило квартал новостроек. Как передает корреспондент URA.RU, место прорыва обнаружено в районе Храма покрова Пресвятой Богородицы. Глубина потока воды составляла до 40 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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