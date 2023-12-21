В Копейске водоканал не нашел место утечки воды поврежденной в морозы трубы

Трубу в поселке Кадровик прорвало в период сильных морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в течение двух недель сотрудники местного водоканала не могут найти и устранить прорыв трубы водопровода. За это время чистой водой заполнились канавы и погребы местных жителей, рассказала URA.RU Татьяна Исайкина.

«Трубу прорвало в сильные морозы, это было в десятых числах декабря. Появилась течь, которая усилилась, мы вызвали МУП „КСВВ“, но они не нашли протечку и сказали, что это снег так тает. В минус 30», — рассказала URA.RU Татьяна Исайкина.

Местные жители вооружились лопатами и нашли ориентировочное место протечки. Видео результатов работы они отправили URA.RU, на котором в небольшой ямке отчетливо виден ручей чистой воды. Она уже наполнила канаву вдоль улицы Ручейной, а также погребы окрестных частных домов. Сельчане в канун Нового года начали доставать из погребов мокрый картофель и другие запасы, сделанные на зиму. URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Копейска, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее стало известно, что в центральной части Копейска из-за прорыва трубы 20 декабря затопило квартал новостроек. Как передает корреспондент URA.RU, место прорыва обнаружено в районе Храма покрова Пресвятой Богородицы. Глубина потока воды составляла до 40 см.

Прорыв воды произошел почти две недели назад Татьяна Исайкина