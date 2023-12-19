19 декабря 2023

В Копейске затопило квартал новостроек из-за прорыва трубы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв трубы произошел в районе церкви Фото:

В центральной части Копейска, города-спутника Челябинска, из-за прорыва трубы затопило квартал новостроек. Как передает корреспондент URA.RU, место прорыва обнаружено в районе Храма покрова Пресвятой Богородицы.

«В новостройках на улицах Кирова, Калинина, Республиканская нет воды. По дворам текут реки, которые спускаются по улице Славы. Дети со школы, мамы с колясками пройти не могут, глубина потока достигает 40 сантиметров», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

По данным нашего корреспондента, на месте аварии работники коммунальных служб замечены не были. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту публикации материала ответ на него получен не был.

Поток воды глубиной до 40 см спускается на проспект Славы
Поток воды глубиной до 40 см спускается на проспект Славы

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В центральной части Копейска, города-спутника Челябинска, из-за прорыва трубы затопило квартал новостроек. Как передает корреспондент URA.RU, место прорыва обнаружено в районе Храма покрова Пресвятой Богородицы. «В новостройках на улицах Кирова, Калинина, Республиканская нет воды. По дворам текут реки, которые спускаются по улице Славы. Дети со школы, мамы с колясками пройти не могут, глубина потока достигает 40 сантиметров», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным нашего корреспондента, на месте аварии работники коммунальных служб замечены не были. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту публикации материала ответ на него получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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