Страны Запада должны перестать «валять дурака» в ожидании падения российского государства. Им лучше сотрудничать с Россией. Об этом рассказал глава страны Владимир Путин.
«Мы не закрываемся ни от Северной Америки и Канады, от европейских стран. Им пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Если хотят получать выгоду от сотрудничества, надо это делать», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
В ходе прямой линии Путин также отмечал, что несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничать с европейскими странами. В частности, РФ продолжает поставлять газ.
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