Путин посоветовал Западу и Европе прекратить «валять дурака». Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Россия и Запад могут взаимовыгодно сотрудничать, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Страны Запада должны перестать «валять дурака» в ожидании падения российского государства. Им лучше сотрудничать с Россией. Об этом рассказал глава страны Владимир Путин.

«Мы не закрываемся ни от Северной Америки и Канады, от европейских стран. Им пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Если хотят получать выгоду от сотрудничества, надо это делать», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В ходе прямой линии Путин также отмечал, что несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничать с европейскими странами. В частности, РФ продолжает поставлять газ.

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Страны Запада должны перестать «валять дурака» в ожидании падения российского государства. Им лучше сотрудничать с Россией. Об этом рассказал глава страны Владимир Путин. «Мы не закрываемся ни от Северной Америки и Канады, от европейских стран. Им пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Если хотят получать выгоду от сотрудничества, надо это делать», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе прямой линии Путин также отмечал, что несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничать с европейскими странами. В частности, РФ продолжает поставлять газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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