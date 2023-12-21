Путин посоветовал Западу и Европе прекратить «валять дурака». Видео

21 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Россия и Запад могут взаимовыгодно сотрудничать, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада должны перестать «валять дурака» в ожидании падения российского государства. Им лучше сотрудничать с Россией. Об этом рассказал глава страны Владимир Путин. «Мы не закрываемся ни от Северной Америки и Канады, от европейских стран. Им пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Если хотят получать выгоду от сотрудничества, надо это делать», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе прямой линии Путин также отмечал, что несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничать с европейскими странами. В частности, РФ продолжает поставлять газ.

Страны Запада должны перестать «валять дурака» в ожидании падения российского государства. Им лучше сотрудничать с Россией. Об этом рассказал глава страны Владимир Путин. «Мы не закрываемся ни от Северной Америки и Канады, от европейских стран. Им пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Если хотят получать выгоду от сотрудничества, надо это делать», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе прямой линии Путин также отмечал, что несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничать с европейскими странами. В частности, РФ продолжает поставлять газ.