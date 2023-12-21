В результате ДТП двое мужчине скончались на месте, третий пассажир госпитализирован
В поселке Новосинеглазово Челябинска рано утром 22 декабря столкнулись погрузчик и иномарка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.
«ДТП произошло в 6:50 22 декабря в поселке Новосинеглазово напротив дома №1 по улице Чехова. Столкнулись фронтальный погрузчик XMJ и автомобиль Skoda Rapid. Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте», — уточнили в пресс-службе.
В салоне иномарки находился еще один пассажир. Он госпитализирован в медучреждение с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
ДТП произошло в поселке Новосинеглазово рано утром
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.