21 декабря 2023

В Челябинске в ДТП с погрузчиком погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП двое мужчине скончались на месте, третий пассажир госпитализирован Фото:

В поселке Новосинеглазово Челябинска рано утром 22 декабря столкнулись погрузчик и иномарка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

«ДТП произошло в 6:50 22 декабря в поселке Новосинеглазово напротив дома №1 по улице Чехова. Столкнулись фронтальный погрузчик XMJ и автомобиль Skoda Rapid. Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте», — уточнили в пресс-службе.

В салоне иномарки находился еще один пассажир. Он госпитализирован в медучреждение с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло в поселке Новосинеглазово рано утром
ДТП произошло в поселке Новосинеглазово рано утром
Фото:

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В поселке Новосинеглазово Челябинска рано утром 22 декабря столкнулись погрузчик и иномарка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. «ДТП произошло в 6:50 22 декабря в поселке Новосинеглазово напротив дома №1 по улице Чехова. Столкнулись фронтальный погрузчик XMJ и автомобиль Skoda Rapid. Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте», — уточнили в пресс-службе. В салоне иномарки находился еще один пассажир. Он госпитализирован в медучреждение с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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