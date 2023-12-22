22 декабря 2023

В ХМАО «трассу смерти» закрыли из-за опасности

ГИБДД: трасса «Тюмень-Ханты-Мансийск» перекрыта из-за гололеда
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Трасса перекрыта для всех видов транспорта Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск», известной большим количеством ДТП, введено ограничение движения для всех видов транспорта. По информации районной Госавтоинспекции, автодорога перекрыта из-за гололеда.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед), на участке автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района с 575 по 676 километр введено ограничение движения. Для всех видов транспорта проезд закрыт», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием к ситуации. Автолюбителям рекомендуют не выезжать на трассу без острой необходимости.

Синоптики обещали в округе обильные снегопады на неделе с 18 по 24 декабря. Ближе к концу недели температура воздуха приблизится к нулю, а где-то и вовсе будет плюсовой. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром.

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск», известной большим количеством ДТП, введено ограничение движения для всех видов транспорта. По информации районной Госавтоинспекции, автодорога перекрыта из-за гололеда. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед), на участке автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района с 575 по 676 километр введено ограничение движения. Для всех видов транспорта проезд закрыт», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием к ситуации. Автолюбителям рекомендуют не выезжать на трассу без острой необходимости. Синоптики обещали в округе обильные снегопады на неделе с 18 по 24 декабря. Ближе к концу недели температура воздуха приблизится к нулю, а где-то и вовсе будет плюсовой. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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