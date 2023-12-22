В ХМАО «трассу смерти» закрыли из-за опасности

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск», известной большим количеством ДТП, введено ограничение движения для всех видов транспорта. По информации районной Госавтоинспекции, автодорога перекрыта из-за гололеда.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед), на участке автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района с 575 по 676 километр введено ограничение движения. Для всех видов транспорта проезд закрыт», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием к ситуации. Автолюбителям рекомендуют не выезжать на трассу без острой необходимости.
Синоптики обещали в округе обильные снегопады на неделе с 18 по 24 декабря. Ближе к концу недели температура воздуха приблизится к нулю, а где-то и вовсе будет плюсовой. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром.
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