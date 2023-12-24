24 декабря 2023

В аэропорту ХМАО задерживают рейс Utair из-за метели в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ютейр, сотрудники аэропорта
Рейс Utair из Сургута в Уфу задерживают на 11 часов Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) на 11 часов задерживают рейс Utair в Уфу. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вылет отложен из-за метели в столице Башкирии.

«В аэропорту Сургута задержан к вылету рейс ЮТ-103 авиакомпании Utair по маршруту Сургут-Уфа. Время вылета по расписанию — 09:50, вылет воздушного судна перенесен на 20:05 из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Уфа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

Сильный ветер и снежные заносы мешают самолетам приземлиться в Уфе. На борту Utair из ХМАО в Башкирию должны вылететь 132 пассажира. 26 человек разместили в гостинице «Полет». Людям, ожидающим рейса, оказали все необходимые услуги.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолета авиакомпании Utair в Курган. Причиной задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) на 11 часов задерживают рейс Utair в Уфу. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вылет отложен из-за метели в столице Башкирии. «В аэропорту Сургута задержан к вылету рейс ЮТ-103 авиакомпании Utair по маршруту Сургут-Уфа. Время вылета по расписанию — 09:50, вылет воздушного судна перенесен на 20:05 из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Уфа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Сильный ветер и снежные заносы мешают самолетам приземлиться в Уфе. На борту Utair из ХМАО в Башкирию должны вылететь 132 пассажира. 26 человек разместили в гостинице «Полет». Людям, ожидающим рейса, оказали все необходимые услуги. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолета авиакомпании Utair в Курган. Причиной задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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