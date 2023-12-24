В аэропорту ХМАО задерживают рейс Utair из-за метели в Башкирии

25 декабря 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Рейс Utair из Сургута в Уфу задерживают на 11 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Сургута (ХМАО) на 11 часов задерживают рейс Utair в Уфу. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вылет отложен из-за метели в столице Башкирии. «В аэропорту Сургута задержан к вылету рейс ЮТ-103 авиакомпании Utair по маршруту Сургут-Уфа. Время вылета по расписанию — 09:50, вылет воздушного судна перенесен на 20:05 из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Уфа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Сильный ветер и снежные заносы мешают самолетам приземлиться в Уфе. На борту Utair из ХМАО в Башкирию должны вылететь 132 пассажира. 26 человек разместили в гостинице «Полет». Людям, ожидающим рейса, оказали все необходимые услуги. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолета авиакомпании Utair в Курган. Причиной задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.

В аэропорту Сургута (ХМАО) на 11 часов задерживают рейс Utair в Уфу. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что вылет отложен из-за метели в столице Башкирии. «В аэропорту Сургута задержан к вылету рейс ЮТ-103 авиакомпании Utair по маршруту Сургут-Уфа. Время вылета по расписанию — 09:50, вылет воздушного судна перенесен на 20:05 из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Уфа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Сильный ветер и снежные заносы мешают самолетам приземлиться в Уфе. На борту Utair из ХМАО в Башкирию должны вылететь 132 пассажира. 26 человек разместили в гостинице «Полет». Людям, ожидающим рейса, оказали все необходимые услуги. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута на сутки задержали вылет самолета авиакомпании Utair в Курган. Причиной задержки авиарейса назвали подготовку воздушного судна.