В Челябинске в каникулы изменится график работы Почты России

25 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Почта будет отдыхать 31 декабря, и 1 и 7 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новогодние праздники график работы почтовых отделений изменится. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области. «Последний день года, 31 декабря, станет выходным для отделений Почты России по всей стране. Также выходным для всех почтовых отделений станет 1 января», — сообщили в пресс-службе ведомства. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08:00. Все отделения будут работать в обычном режиме 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. В Рождество, 7 января, обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.

В новогодние праздники график работы почтовых отделений изменится. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области. «Последний день года, 31 декабря, станет выходным для отделений Почты России по всей стране. Также выходным для всех почтовых отделений станет 1 января», — сообщили в пресс-службе ведомства. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08:00. Все отделения будут работать в обычном режиме 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. В Рождество, 7 января, обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.