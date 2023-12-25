В Челябинске в каникулы изменится график работы Почты России

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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, посылки, почта росии, почтовый работник
Почта будет отдыхать 31 декабря, и 1 и 7 января Фото:

В новогодние праздники график работы почтовых отделений изменится. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области.

«Последний день года, 31 декабря, станет выходным для отделений Почты России по всей стране. Также выходным для всех почтовых отделений станет 1 января», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08:00. Все отделения будут работать в обычном режиме 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. В Рождество, 7 января, обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.

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В новогодние праздники график работы почтовых отделений изменится. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе УФПС по Челябинской области. «Последний день года, 31 декабря, станет выходным для отделений Почты России по всей стране. Также выходным для всех почтовых отделений станет 1 января», — сообщили в пресс-службе ведомства. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08:00. Все отделения будут работать в обычном режиме 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. В Рождество, 7 января, обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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