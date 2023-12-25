25 декабря 2023

В Перми завершено строительство новой психбольницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, больничный коридор, больница
Новый корпус диспансера оснащен необходимым оборудованием и мебелью Фото:

Строительство трехэтажного здания психоневрологического диспансера в Перми завершено. В здании уже есть вся новая мебель и медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Новый корпус психоневрологического диспансера в Перми полностью построен. Он расположен по ул. Лодыгина, 10. В здании расположены кабинеты для оказания помощи взрослому населению, а также детям и подросткам. Предусмотрены кабинеты электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии», — рассказали в министерстве.

После того, как диспансер пройдет лицензирование, туда переедут подразделения, расположенные на ул. Петропавловская, 74 и ул. Революции, 56. Диспансер сможет принимать 370 пациентов в смену. Также в здании будет работать дневной стационар.

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Строительство трехэтажного здания психоневрологического диспансера в Перми завершено. В здании уже есть вся новая мебель и медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Новый корпус психоневрологического диспансера в Перми полностью построен. Он расположен по ул. Лодыгина, 10. В здании расположены кабинеты для оказания помощи взрослому населению, а также детям и подросткам. Предусмотрены кабинеты электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии», — рассказали в министерстве. После того, как диспансер пройдет лицензирование, туда переедут подразделения, расположенные на ул. Петропавловская, 74 и ул. Революции, 56. Диспансер сможет принимать 370 пациентов в смену. Также в здании будет работать дневной стационар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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