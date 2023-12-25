В Перми завершено строительство новой психбольницы

26 декабря 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Новый корпус диспансера оснащен необходимым оборудованием и мебелью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительство трехэтажного здания психоневрологического диспансера в Перми завершено. В здании уже есть вся новая мебель и медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Новый корпус психоневрологического диспансера в Перми полностью построен. Он расположен по ул. Лодыгина, 10. В здании расположены кабинеты для оказания помощи взрослому населению, а также детям и подросткам. Предусмотрены кабинеты электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии», — рассказали в министерстве. После того, как диспансер пройдет лицензирование, туда переедут подразделения, расположенные на ул. Петропавловская, 74 и ул. Революции, 56. Диспансер сможет принимать 370 пациентов в смену. Также в здании будет работать дневной стационар.

Строительство трехэтажного здания психоневрологического диспансера в Перми завершено. В здании уже есть вся новая мебель и медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Новый корпус психоневрологического диспансера в Перми полностью построен. Он расположен по ул. Лодыгина, 10. В здании расположены кабинеты для оказания помощи взрослому населению, а также детям и подросткам. Предусмотрены кабинеты электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии», — рассказали в министерстве. После того, как диспансер пройдет лицензирование, туда переедут подразделения, расположенные на ул. Петропавловская, 74 и ул. Революции, 56. Диспансер сможет принимать 370 пациентов в смену. Также в здании будет работать дневной стационар.