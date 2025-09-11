Кандидат в депутаты думы Березников от «Новых людей», местный блогер и владелец крупного паблика в соцсети «ВКонтакте» Игорь Соловей записал подобие клипа на ремикс песни «Перемен» группы «Кино». На видео он поет и пританцовывает в худи, а на припеве —переодевается в деловой костюм. Фоном идет черно-белый ряд полуразрушенных зданий. Видео опубликовано на странице Соловья и в паблике «ЧП Березники».
«Перемен требуют наши сердца. (Выборам 12, 13, 14 сентября посвящается)», — написано капслоком в комментарии под видео.
Соловей баллотируется по округу №2, у него — четыре соперника. Это руководитель направления ГО и ЧС филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ Александр Ермаков (ЕР), специалист управления образования Березников Алина Маталасова (ЛДПР), мастер ООО „Зевспромсервис“ Роберт Болдорев (КПРФ) и библиотекарь из Чердыни Марина Афанасьева (Партия пенсионеров). Игорь Соловей, как ранее сообщало URA.RU, претендовал на пост руководителя местного отделения ЛДПР. Он является владельцем паблика в соцсети „ВКонтакте“ „ЧП Березники“ со 139 тысячами подписчиков.
Также странные видео нашли на странице другого кандидата в березниковские депутаты от «Новых людей», домохозяйки Альмиры Галеевой. У нее на странице размещено несколько видеоклипов, где она танцует что-то типа тверка в коротком шелковом халатике, спиной к камере. Видео эти прошлогодние. На свежих клипах Галеева уже стоит без макияжа на фоне церкви.
Альмира Галеева баллотируется по округу №18. Ее конкуренты: безработный из Александровска Александр Жильцов (Партия пенсионеров), сотрудник администрации Перми Мария Лазукова (КПРФ), временно неработающий березниковец Аль-Азиз Манаков (ЛДПР) и начальник управления кадрового администрирования ПАО «Уралкалий» Екатерина Чечкина (ЕР).
Соперники Соловья и Галеевой, по данным URA.RU, подобных роликов не выпускали. Альмира Галеева сообщила корреспонденту агентства, что с детства занималась танцами и преподавала их. Так она проживает жизнь — под музыку. «Когда решила стать одним из кандидатов, то понимала, что я не хочу создавать иллюзию для многих. Танцы для женщины очень полезны для здоровья. Прятать и закрывать свою жизнь до [выборов], в которой всегда присутствовала общественная жизнь и благотворительность, и тогда не мешали танцы. А если удалю, это буду не я, это будет лжеАльмира», — отметила она.. Выборы пройдут 12-14 сентября.
