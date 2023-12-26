В Польше сравнили отправку оружия ВСУ с госизменой

27 декабря 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Военная поддержка Киева приносит вред гражданам Польши, уверен Пшемыслав Пяста Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка оружия Украине соответствует критериям госизмены и вредит Польше. С таким заявлением выступил польский обозреватель Пшемыслав Пяста. «Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Польши. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — статья обозревателя опубликована в издании Mysl Polska. Пяста призвал привлечь к уголовной ответственности всех политиков, выступавших за помощь ВСУ. Ранее новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил руководителей всех силовых ведомств. На их места были назначены новые сотрудники, передает телеканал «360». В сентябре Варшава отказалась передавать оружие Киеву, так как стране самой необходимо активно вооружаться. В Кремле отмечали, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать.

Отправка оружия Украине соответствует критериям госизмены и вредит Польше. С таким заявлением выступил польский обозреватель Пшемыслав Пяста. «Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Польши. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — статья обозревателя опубликована в издании Mysl Polska. Пяста призвал привлечь к уголовной ответственности всех политиков, выступавших за помощь ВСУ. Ранее новый премьер-министр Польши Дональд Туск уволил руководителей всех силовых ведомств. На их места были назначены новые сотрудники, передает телеканал «360». В сентябре Варшава отказалась передавать оружие Киеву, так как стране самой необходимо активно вооружаться. В Кремле отмечали, что конфликт между Украиной и Польшей, а также другими европейскими странами будет только нарастать.