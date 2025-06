Что грозит за финансирование «нежелательного экзамена» IELTS

Юрист Багатурия: финансирование IELTS грозит уголовной ответственностью

05 июня 2025 в 20:09 Размер текста - 17 +

Можно ли россиянам сдавать экзамен IELTS Фото: Анна Майорова © URA.RU Участие в экзаменах IELTS от The British Council не считается опасным с точки зрения закона и не может повлечь за собой уголовную ответственность, если сдавать экзамен через нежелательную организацию. Однако финансирование организации может грозить тюремным сроком. Таким мнением поделился с URA.RU адвокат, бывший следователь прокуратуры и специалист по уголовному праву Вадим Багатурия. «Конечно, [финансирование]. <...> может повлечь уголовную ответственность от одного года до пяти лет лишения свободы», — пояснил он корреспонденту URA.RU. Однако наказание ожидает не тех, кто желает получить образование, а только тех, кто непосредственно причастен к финансовым операциям с нежелательной организацией. По его словам, граждане, которые просто покупают образовательные услуги через The British Council не подлежат преследованию. «Закон наказывает лишь за предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг для такой организации. То есть признание этой организации нежелательной в первую очередь повлечет негативные последствия для ее работников, а не для тех, кто посредством нее получает образование», — добавил юрист. Другого мнения придерживается адвокат Сергей Жорин. Он рассказал «Газете.ру», что опасаться россиянам все же стоит. «Оплата экзамена IELTS может быть квалифицирована как финансирование деятельности нежелательной организации. Согласно статье 284.1 Уголовного кодекса РФ, за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 5 лет», — рассказал адвокат. Генеральная прокуратура России объявила о признании The British Council (Британского совета) нежелательной организацией на территории страны. Это связано с тем, что организация продвигает «британские интересы и ценности» в области образования и культуры, что вызвало опасения у российских властей. Ведомство отметило, что Британский совет позиционирует себя как независимую структуру, однако его деятельность осуществляется в соответствии с приоритетами правительства Великобритании. Отметим, что The British Council прекратил свою работу в России более восьми лет назад. Несмотря на это, организация продолжала оказывать влияние благодаря своей роли как одного из организаторов международного тестирования по английскому языку IELTS (International English Language Testing System). С 2022 года сдача экзамена IELTS в России была приостановлена, и в стране больше нет центров, где можно пройти тестирование. Однако желающие сдать экзамен могут это сделать в соседней Белоруссии.

