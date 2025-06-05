05 июня 2025

ООН не поверила угрозам Трампа ввести санкции против России и Украины

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Конфликт должен завершаться через переговоры, а не санкции, как это предложил Трамп, сказали в ООН
Конфликт должен завершаться через переговоры, а не санкции, как это предложил Трамп, сказали в ООН Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

ООН считает переговоры единственно верным путем к завершению любого конфликта, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 5 июня. Такое мнение он высказал в ответ на просьбу прокомментировать угрозы президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении России и Украины.

«Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», — подчеркнул Дюжаррик. Слова передала его пресс-служба на официальном сайте организации. Он отметил, что позиция ООН в подобных вопросах остается неизменной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если стороны не смогут договориться по вопросам урегулирования конфликта. По его словам, такие меры могут быть реализованы в случае отсутствия прогресса на переговорах между Москвой и Киевом.

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ООН считает переговоры единственно верным путем к завершению любого конфликта, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 5 июня. Такое мнение он высказал в ответ на просьбу прокомментировать угрозы президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении России и Украины. «Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», — подчеркнул Дюжаррик. Слова передала его пресс-служба на официальном сайте организации. Он отметил, что позиция ООН в подобных вопросах остается неизменной. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если стороны не смогут договориться по вопросам урегулирования конфликта. По его словам, такие меры могут быть реализованы в случае отсутствия прогресса на переговорах между Москвой и Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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