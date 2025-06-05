ООН не поверила угрозам Трампа ввести санкции против России и Украины

ООН считает переговоры единственно верным путем к завершению любого конфликта, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 5 июня. Такое мнение он высказал в ответ на просьбу прокомментировать угрозы президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении России и Украины.
«Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», — подчеркнул Дюжаррик. Слова передала его пресс-служба на официальном сайте организации. Он отметил, что позиция ООН в подобных вопросах остается неизменной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если стороны не смогут договориться по вопросам урегулирования конфликта. По его словам, такие меры могут быть реализованы в случае отсутствия прогресса на переговорах между Москвой и Киевом.
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