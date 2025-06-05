05 июня 2025

В подмосковном Раменском начался пожар возле промзоны

© Служба новостей «URA.RU»
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О пожаре сообщили жители местной деревни Сафоново
О пожаре сообщили жители местной деревни Сафоново Фото:

В деревне Сафоново Раменского района Московской области вечером 5 июня заметили крупный пожар неподалеку от промзоны. Видео удалось заснять местным жителям.

«Жители деревни Сафоново в Раменском районе в Подмосковье сообщают о пожаре недалеко от промзоны. Информация уточняется», — говорится в сообщении telegram-канала «Осторожно, Москва».

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.

Ранее в Московской области уже фиксировались крупные пожары на промышленных объектах. В мае 2025 года в поселке Новый под Красногорском загорелся металлический ангар с резиновой продукцией, площадь возгорания тогда достигла четырех тысяч квадратных метров.

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В деревне Сафоново Раменского района Московской области вечером 5 июня заметили крупный пожар неподалеку от промзоны. Видео удалось заснять местным жителям. «Жители деревни Сафоново в Раменском районе в Подмосковье сообщают о пожаре недалеко от промзоны. Информация уточняется», — говорится в сообщении telegram-канала «Осторожно, Москва». URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Московской области. Ответ ожидается. Ранее в Московской области уже фиксировались крупные пожары на промышленных объектах. В мае 2025 года в поселке Новый под Красногорском загорелся металлический ангар с резиновой продукцией, площадь возгорания тогда достигла четырех тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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