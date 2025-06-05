05 июня 2025

Рязань, Энгельс и Саратов столкнулись с ночной атакой БПЛА, работает ПВО

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Рязань атаковали беспилотники, сообщили местные жители
Рязань атаковали беспилотники, сообщили местные жители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники Украины атаковали Саратов, Энгельс и Рязань. Как сообщают местные жители, в городах слышны взрывы, которые напоминают работу систем ПВО. 

«БПЛА ВСУ пытаются атаковать Саратов, Энгельс и Рязань», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Авторы ссылаются на местных жителей.

По предварительной информации, системы ПВО отработали по беспилотнику в районе аэродрома Дягилево. Официально информация не подтверждалась.

Агентство следит за атакой ВСУ на Россию в ночь на 6 июля. Подробнее о регионах, столкнувшихся с налетом БПЛА, — в трансляции URA.RU.

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Беспилотники Украины атаковали Саратов, Энгельс и Рязань. Как сообщают местные жители, в городах слышны взрывы, которые напоминают работу систем ПВО.  «БПЛА ВСУ пытаются атаковать Саратов, Энгельс и Рязань», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Авторы ссылаются на местных жителей. По предварительной информации, системы ПВО отработали по беспилотнику в районе аэродрома Дягилево. Официально информация не подтверждалась. Агентство следит за атакой ВСУ на Россию в ночь на 6 июля. Подробнее о регионах, столкнувшихся с налетом БПЛА, — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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