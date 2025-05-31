Где находится Рыльск, который атакуют ВСУ. Карта

В результате атаки беспилотников на Рыльск пострадали 14 человек
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Дроны ВСУ атаковали Рыльск
Дроны ВСУ атаковали Рыльск Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Украинские беспилотники в ночь на 31 мая совершили массированную атаку на Рыльск. Пострадали 14 человек. Город расположен в Курской области. Он занимает оба берега реки Сейм, относящейся к бассейну Днепра, и находится на расстоянии 124 километров к западу от Курска. По состоянию на 2024 год численность населения составляет почти 15 тысяч человека. Рыльск признан одним из древнейших городов в России. URA.RU на карте показывает, где находится Рыльск.

В ночь накануне дроны ВСУ осуществили атаку на город Рыльск. По сообщениям местных жителей, около 23:00 по московскому времени в городе были зафиксированы взрывы. В результате произошедшего повреждены несколько жилых построек, а в одном из районов вспыхнул пожар. Количество пострадавших в результате ударов ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам возросло до 14 человек.

Ранее сообщалось, что из-за ударов ВСУ ранения получили семь мирных жителей. Среди пострадавших — семья из четырех человек, включая детей в возрасте 13 и 16 лет, которые были госпитализированы в Рыльскую центральную районную больницу. Кроме того, осколочные ранения получили две женщины и мужчина, которые также находятся в состоянии шока.

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Украинские беспилотники в ночь на 31 мая совершили массированную атаку на Рыльск. Пострадали 14 человек. Город расположен в Курской области. Он занимает оба берега реки Сейм, относящейся к бассейну Днепра, и находится на расстоянии 124 километров к западу от Курска. По состоянию на 2024 год численность населения составляет почти 15 тысяч человека. Рыльск признан одним из древнейших городов в России. URA.RU на карте показывает, где находится Рыльск. В ночь накануне дроны ВСУ осуществили атаку на город Рыльск. По сообщениям местных жителей, около 23:00 по московскому времени в городе были зафиксированы взрывы. В результате произошедшего повреждены несколько жилых построек, а в одном из районов вспыхнул пожар. Количество пострадавших в результате ударов ВСУ по Льговскому и Рыльскому районам возросло до 14 человек. Ранее сообщалось, что из-за ударов ВСУ ранения получили семь мирных жителей. Среди пострадавших — семья из четырех человек, включая детей в возрасте 13 и 16 лет, которые были госпитализированы в Рыльскую центральную районную больницу. Кроме того, осколочные ранения получили две женщины и мужчина, которые также находятся в состоянии шока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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