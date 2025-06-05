05 июня 2025

Матвинко раскрыла причину обрушения выдачи сельской ипотеки

Матвиенко назвала строгие критерии выдачи сельской ипотеки причиной ее крушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Именно сельские территории являются демографическими лидерами страны, сказала Матвиенко
Именно сельские территории являются демографическими лидерами страны, сказала Матвиенко Фото:

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о резком снижении выдачи сельской ипотеки после введения более строгих критериев ее предоставления. Об этом она сообщила 5 июня на заседании верхней палаты парламента.

«Чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе, для этого важно обеспечить им возможность обзавестись собственным жильем. Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки, она стала более адресной и точечной. Идея, по существу, правильная, но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — отметила председатель Совета Федерации, заседание транслировалось на Rutube.

Она также подчеркнула необходимость пересмотра параметров программы. «Давайте вместе подумаем, как этот инструмент донастроить, учитывая возможности бюджета», — добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда напомнила, что именно сельские территории сейчас являются демографическими лидерами страны: суммарный коэффициент рождаемости в селах на 16% выше, чем в городах. По мнению Матвиенко, для сохранения и привлечения молодых семей на село необходимо создавать благоприятные жилищные условия, в том числе за счет доступных ипотечных программ. Она призвала профильные ведомства и депутатов совместно искать решения для восстановления доступности сельской ипотеки.

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о резком снижении выдачи сельской ипотеки после введения более строгих критериев ее предоставления. Об этом она сообщила 5 июня на заседании верхней палаты парламента. «Чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе, для этого важно обеспечить им возможность обзавестись собственным жильем. Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки, она стала более адресной и точечной. Идея, по существу, правильная, но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — отметила председатель Совета Федерации, заседание транслировалось на Rutube. Она также подчеркнула необходимость пересмотра параметров программы. «Давайте вместе подумаем, как этот инструмент донастроить, учитывая возможности бюджета», — добавила Матвиенко. Спикер Совфеда напомнила, что именно сельские территории сейчас являются демографическими лидерами страны: суммарный коэффициент рождаемости в селах на 16% выше, чем в городах. По мнению Матвиенко, для сохранения и привлечения молодых семей на село необходимо создавать благоприятные жилищные условия, в том числе за счет доступных ипотечных программ. Она призвала профильные ведомства и депутатов совместно искать решения для восстановления доступности сельской ипотеки.
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