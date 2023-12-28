Абрамченко: новогодний стол россиян подорожал на 8%

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Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Новогодний стол подорожал на 8%, подчеркнула Виктория Абрамченко Фото:

Новогодний стол россиян подорожал на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Новогодний стол будет на 8% дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов, — подчеркнула Виктория Абрамченко в разговоре с РИА Новости. В своих заявлениях она ссылается на данные отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества.

При этом Абрамченко напомнила, что к Новому году в России заметно снизились цены на красную икру. Тем не менее выросли цены на алкоголь, в частности, на шампанское.

Вице-премьер также рассказала, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Также она отметила, что вскоре после новогодних праздников ожидается падения стоимости яиц, цены на которых выросли в последнее время.

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Новогодний стол россиян подорожал на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «Новогодний стол будет на 8% дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов, — подчеркнула Виктория Абрамченко в разговоре с РИА Новости. В своих заявлениях она ссылается на данные отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества. При этом Абрамченко напомнила, что к Новому году в России заметно снизились цены на красную икру. Тем не менее выросли цены на алкоголь, в частности, на шампанское. Вице-премьер также рассказала, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Также она отметила, что вскоре после новогодних праздников ожидается падения стоимости яиц, цены на которых выросли в последнее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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