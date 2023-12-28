Абрамченко: новогодний стол россиян подорожал на 8%

Новогодний стол россиян подорожал на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Новогодний стол будет на 8% дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов, — подчеркнула Виктория Абрамченко в разговоре с РИА Новости. В своих заявлениях она ссылается на данные отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества.
При этом Абрамченко напомнила, что к Новому году в России заметно снизились цены на красную икру. Тем не менее выросли цены на алкоголь, в частности, на шампанское.
Вице-премьер также рассказала, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. Также она отметила, что вскоре после новогодних праздников ожидается падения стоимости яиц, цены на которых выросли в последнее время.
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