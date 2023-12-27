27 декабря 2023

В аэропорту Сургута появятся льготные авиарейсы до Красноярска

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
Билеты до Красноярска сургутяне смогут приобрести по льготным тарифам Фото:

С 1 января 2024 года в Сургуте появятся льготные авиарейсы до Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Вылет из Сургута в 23:15, прилет в 3:25 следующего дня. Вылет из Красноярска в 22:05, прилет в 22:15», — сообщает пресс-служба.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» по понедельникам и четвергам. Билеты можно будет приобрести по льготным тарифам.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы. Новые маршруты планируют открыть в первой половине 2024 года.

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С 1 января 2024 года в Сургуте появятся льготные авиарейсы до Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. «Вылет из Сургута в 23:15, прилет в 3:25 следующего дня. Вылет из Красноярска в 22:05, прилет в 22:15», — сообщает пресс-служба. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» по понедельникам и четвергам. Билеты можно будет приобрести по льготным тарифам. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы. Новые маршруты планируют открыть в первой половине 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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