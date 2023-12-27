В аэропорту Сургута появятся льготные авиарейсы до Красноярска

Билеты до Красноярска сургутяне смогут приобрести по льготным тарифам
С 1 января 2024 года в Сургуте появятся льготные авиарейсы до Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Вылет из Сургута в 23:15, прилет в 3:25 следующего дня. Вылет из Красноярска в 22:05, прилет в 22:15», — сообщает пресс-служба.
Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия» по понедельникам и четвергам. Билеты можно будет приобрести по льготным тарифам.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы. Новые маршруты планируют открыть в первой половине 2024 года.
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