27 декабря 2023

В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы

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Льготные авиарейсы до Москвы планируют запустить в первой половине 2024 года Фото:

В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы, субсидируемые из бюджета. Об этом рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук в своем telegram-канале.

«Совместно с правительством ХМАО, с нашими представителями в Госдуме, мы ведем работу по открытию в Нягани новых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Стоит задача расширить географию полетов и сделать авиабилеты дешевыми», — рассказал Андрей Осадчук.

Новые авиарейсы власти ХМАО хотят запустить в первой половине 2024 года. Летом 2023-го усилиями правительства были открыты маршруты Нягань — Нижневартовск — Нягань и — Нягань — Березово — Нягань.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к Новому году рухнули цены на авиабилеты в Москву и Петербург. Стоимость рейсов из Сургута в Москву в конце декабря упала почти до 2 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — до 4 тысяч.

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В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы, субсидируемые из бюджета. Об этом рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук в своем telegram-канале. «Совместно с правительством ХМАО, с нашими представителями в Госдуме, мы ведем работу по открытию в Нягани новых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Стоит задача расширить географию полетов и сделать авиабилеты дешевыми», — рассказал Андрей Осадчук. Новые авиарейсы власти ХМАО хотят запустить в первой половине 2024 года. Летом 2023-го усилиями правительства были открыты маршруты Нягань — Нижневартовск — Нягань и — Нягань — Березово — Нягань. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к Новому году рухнули цены на авиабилеты в Москву и Петербург. Стоимость рейсов из Сургута в Москву в конце декабря упала почти до 2 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — до 4 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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