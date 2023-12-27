В аэропорту Нягани готовятся к запуску льготные авиарейсы до Москвы, субсидируемые из бюджета. Об этом рассказал депутат думы ХМАО Андрей Осадчук в своем telegram-канале.
«Совместно с правительством ХМАО, с нашими представителями в Госдуме, мы ведем работу по открытию в Нягани новых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Стоит задача расширить географию полетов и сделать авиабилеты дешевыми», — рассказал Андрей Осадчук.
Новые авиарейсы власти ХМАО хотят запустить в первой половине 2024 года. Летом 2023-го усилиями правительства были открыты маршруты Нягань — Нижневартовск — Нягань и — Нягань — Березово — Нягань.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО к Новому году рухнули цены на авиабилеты в Москву и Петербург. Стоимость рейсов из Сургута в Москву в конце декабря упала почти до 2 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — до 4 тысяч.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.