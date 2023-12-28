28 декабря 2023

СЭЗ: обновленный состав БРИКС улучшит торговлю зерном

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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, урожай, зерно, фураж
БРИКС после расширения готова стать самодостаточным рынком зерна Фото:

Российские экспортеры предлагают создать объединению БРИКС свою площадку для торговли зерновыми без использования доллара. Об этом говорится в письме российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) в Минсельхоз.

«Объединение БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 г. за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы. Это создает предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки», — говорится в тексте, передает газета «Ведомости».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что около 30 стран стремятся наладить партнерские отношения с БРИКС, передает телеканал «360». Также министр отметил интерес Латинской Америки к БРИКС и выразил мнение, что работа объединения станет более разносторонней с присоединением новых стран.

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Российские экспортеры предлагают создать объединению БРИКС свою площадку для торговли зерновыми без использования доллара. Об этом говорится в письме российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) в Минсельхоз. «Объединение БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 г. за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы. Это создает предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки», — говорится в тексте, передает газета «Ведомости». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что около 30 стран стремятся наладить партнерские отношения с БРИКС, передает телеканал «360». Также министр отметил интерес Латинской Америки к БРИКС и выразил мнение, что работа объединения станет более разносторонней с присоединением новых стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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