СЭЗ: обновленный состав БРИКС улучшит торговлю зерном

29 декабря 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

БРИКС после расширения готова стать самодостаточным рынком зерна Фото: Илья Московец © URA.RU Российские экспортеры предлагают создать объединению БРИКС свою площадку для торговли зерновыми без использования доллара. Об этом говорится в письме российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) в Минсельхоз. «Объединение БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 г. за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы. Это создает предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки», — говорится в тексте, передает газета «Ведомости». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что около 30 стран стремятся наладить партнерские отношения с БРИКС, передает телеканал «360». Также министр отметил интерес Латинской Америки к БРИКС и выразил мнение, что работа объединения станет более разносторонней с присоединением новых стран.

Российские экспортеры предлагают создать объединению БРИКС свою площадку для торговли зерновыми без использования доллара. Об этом говорится в письме российского Союза экспортеров зерна (СЭЗ) в Минсельхоз. «Объединение БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), расширившись с 2024 г. за счет нетто-импортеров зерна Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы. Это создает предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки», — говорится в тексте, передает газета «Ведомости». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что около 30 стран стремятся наладить партнерские отношения с БРИКС, передает телеканал «360». Также министр отметил интерес Латинской Америки к БРИКС и выразил мнение, что работа объединения станет более разносторонней с присоединением новых стран.