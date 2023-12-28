Мэрия опорного города «Лукойла» в ХМАО угодила в новогодний скандал. Фото

29 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Горки ледового городка в Урае не прошли сертификацию Ростехнадзора Фото: Сергей Русанов © URA.RU (фото из архива) Мэрия Урая, опорного города компании «Лукойл» в ХМАО, угодила в новогодний скандал. Горки ледового городка за 2,7 миллиона рублей, установленные на главной площади, не прошли сертификацию Ростехнадзора, и их пришлось закрыть. Об этом URA.RU рассказал местный депутат Леонард Насибуллин. «Я обратился в Ростехнадзор с вопросом, проходили ли сертификацию сооружения. В ответ мне сообщили, что две горки на площади „Планета звезд“ и „Первооткрывателей“ эксплуатируются без разрешения, что является нарушением требований безопасности. При этом на возведение этих сооружений было потрачено 2,7 миллиона рублей из бюджета города», — заявил Насибуллин. Депутат потребовал провести проверку, поскольку горки все равно продолжают эксплуатировать. Ростехнадзор потребовал от подрядчика устранить нарушения. Сейчас возле горок установлены предупреждающие знаки «аттракцион закрыт». «В ведомстве сообщили, что подрядчик подал заявление на прохождение сертификации. Я получил ответ 29 декабря», — уточнил Насибуллин. В пресс-службу мэрии Урая направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин уличил мэра Урая Тимура Закирзянова в покупке элитных швейцарских часов Longines. Глава города в ответ заявил, что купил их еще до поступления на муниципальную службу 10 лет назад. Горки ледового городка в Урае не прошли сертификацию Ростехнадзора Фото: Леонард Насибуллин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Урая, опорного города компании «Лукойл» в ХМАО, угодила в новогодний скандал. Горки ледового городка за 2,7 миллиона рублей, установленные на главной площади, не прошли сертификацию Ростехнадзора, и их пришлось закрыть. Об этом URA.RU рассказал местный депутат Леонард Насибуллин. «Я обратился в Ростехнадзор с вопросом, проходили ли сертификацию сооружения. В ответ мне сообщили, что две горки на площади „Планета звезд“ и „Первооткрывателей“ эксплуатируются без разрешения, что является нарушением требований безопасности. При этом на возведение этих сооружений было потрачено 2,7 миллиона рублей из бюджета города», — заявил Насибуллин. Депутат потребовал провести проверку, поскольку горки все равно продолжают эксплуатировать. Ростехнадзор потребовал от подрядчика устранить нарушения. Сейчас возле горок установлены предупреждающие знаки «аттракцион закрыт». «В ведомстве сообщили, что подрядчик подал заявление на прохождение сертификации. Я получил ответ 29 декабря», — уточнил Насибуллин. В пресс-службу мэрии Урая направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин уличил мэра Урая Тимура Закирзянова в покупке элитных швейцарских часов Longines. Глава города в ответ заявил, что купил их еще до поступления на муниципальную службу 10 лет назад.