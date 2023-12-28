Екатеринбуржец заплатил за билет в Москву меньше, чем за такси до аэропорта «Кольцово»
Билет на самолет до Москвы на 28 декабря обошелся жителю Екатеринбурга в 600 рублей. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Меня сильно удивила цена — 599 рублей за билет. Получилось так, что такси из центра до Кольцово было дороже, чем мой полет до Москвы — 1263 рублей», — рассказывает читатель.
22 декабря URA.RU сообщало, что федеральная антимонопольная служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. В итоге билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов.
Екатеринбуржец летел в Москву авиакомпанией «Победа»
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