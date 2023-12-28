28 декабря 2023

Екатеринбуржец купил билет до Москвы за 600 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания победа, екатеринбург
Екатеринбуржец заплатил за билет в Москву меньше, чем за такси до аэропорта «Кольцово» Фото:

Билет на самолет до Москвы на 28 декабря обошелся жителю Екатеринбурга в 600 рублей. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Меня сильно удивила цена — 599 рублей за билет. Получилось так, что такси из центра до Кольцово было дороже, чем мой полет до Москвы — 1263 рублей», — рассказывает читатель.

22 декабря URA.RU сообщало, что федеральная антимонопольная служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. В итоге билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов.

Екатеринбуржец летел в Москву авиакомпанией «Победа»
Екатеринбуржец летел в Москву авиакомпанией «Победа»
Фото:

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Билет на самолет до Москвы на 28 декабря обошелся жителю Екатеринбурга в 600 рублей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Меня сильно удивила цена — 599 рублей за билет. Получилось так, что такси из центра до Кольцово было дороже, чем мой полет до Москвы — 1263 рублей», — рассказывает читатель. 22 декабря URA.RU сообщало, что федеральная антимонопольная служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. В итоге билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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