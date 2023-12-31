The Hill: США запугивали Украину, заставляя выполнять их приказы

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг,  stock
США давили на Украину, чтобы она отдала ядерные ракеты России, пишут американские СМИ Фото:

США запугивали первого президента Украины Леонида Кравчука, когда он был главой страны с 1991 года по 1994, заставляя отдать ядерное оружие России. Об этом пишет американское издание The Hill.

«Штаты запугивали Кравчука, заставляя его выполнять свои приказы. На встрече в аэропорту Украины бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь страны Уоррен Кристофер сказали Кравчуку, что если Украина не согласится передать свое ядерное оружие России, то это будет серьезный удар по отношениям Украины как с Россией, так и с США», — говорится в материале.

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о том, что выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ставит мир на грань «ядерной катастрофы». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания.

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США запугивали первого президента Украины Леонида Кравчука, когда он был главой страны с 1991 года по 1994, заставляя отдать ядерное оружие России. Об этом пишет американское издание The Hill. «Штаты запугивали Кравчука, заставляя его выполнять свои приказы. На встрече в аэропорту Украины бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь страны Уоррен Кристофер сказали Кравчуку, что если Украина не согласится передать свое ядерное оружие России, то это будет серьезный удар по отношениям Украины как с Россией, так и с США», — говорится в материале. Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о том, что выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ставит мир на грань «ядерной катастрофы». Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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