В ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей в новогодние праздники. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и отстранения от управления автомобилем водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — указано в публикации.
С 31 декабря по 2 января сотрудники ГИБДД выявили 39 нетрезвых водителей. Силовики напоминают, что за пьяную езду предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. «В новогодние праздники автовладельцы теряют бдительность, ведут себя более расслабленно, чем в обычные дни. Празднование Нового года, встреча с родственниками, друзьями, посещение мероприятий делают свое дело — об авто человек практически не вспоминает», — добавили в ведомстве.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.