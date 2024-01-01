01 января 2024
31 декабря 2023

В ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС устраивает облаву на нетрезвых водителей Фото:

В ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей в новогодние праздники. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и отстранения от управления автомобилем водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — указано в публикации.

С 31 декабря по 2 января сотрудники ГИБДД выявили 39 нетрезвых водителей. Силовики напоминают, что за пьяную езду предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. «В новогодние праздники автовладельцы теряют бдительность, ведут себя более расслабленно, чем в обычные дни. Празднование Нового года, встреча с родственниками, друзьями, посещение мероприятий делают свое дело — об авто человек практически не вспоминает», — добавили в ведомстве.

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В ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей в новогодние праздники. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и отстранения от управления автомобилем водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — указано в публикации. С 31 декабря по 2 января сотрудники ГИБДД выявили 39 нетрезвых водителей. Силовики напоминают, что за пьяную езду предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. «В новогодние праздники автовладельцы теряют бдительность, ведут себя более расслабленно, чем в обычные дни. Празднование Нового года, встреча с родственниками, друзьями, посещение мероприятий делают свое дело — об авто человек практически не вспоминает», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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