У магнитогорского коммерсанта изъяли 80 тысяч пачек сигарет

В Магнитогорске Челябинской области полицейские изъяли у местного жителя незаконную алкогольную и табачную продукцию более чем на 11 миллионов рублей. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В двух арендованных бизнесменом гаражных боксах полицейские изъяли около 80 тысяч пачек сигарет на сумму более 9,2 миллиона рублей. Также было изъято около восьми тысяч литров спиртного стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Алкоголь и сигареты без акцизных марок мужчина поставлял в сельские магазины. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Левобережный районный суд Магнитогорска. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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