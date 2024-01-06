В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, следовавший в РФ из Испании

Танкер, шедший по маршруту из Испании в Россию, получил поломку и был отбуксирован к турецкому острову Бозджаада. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», — приводит слова источника в береговой охране РИА Новости. Судно шло под флагом Панамы и было отбуксировано к причалу острова Бозджаада.
Как поясняют в береговой охране, поломка танкера не сказалась на движении судов в акватории патрулирования. Ранее вышел из строя двигатель у танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию.
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