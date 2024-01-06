06 января 2024

В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, следовавший в РФ из Испании

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
У танкера Elijah вышел из строя двигатель Фото:

Танкер, шедший по маршруту из Испании в Россию, получил поломку и был отбуксирован к турецкому острову Бозджаада. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», — приводит слова источника в береговой охране РИА Новости. Судно шло под флагом Панамы и было отбуксировано к причалу острова Бозджаада.

Как поясняют в береговой охране, поломка танкера не сказалась на движении судов в акватории патрулирования. Ранее вышел из строя двигатель у танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию.

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Танкер, шедший по маршруту из Испании в Россию, получил поломку и был отбуксирован к турецкому острову Бозджаада. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции. «У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», — приводит слова источника в береговой охране РИА Новости. Судно шло под флагом Панамы и было отбуксировано к причалу острова Бозджаада. Как поясняют в береговой охране, поломка танкера не сказалась на движении судов в акватории патрулирования. Ранее вышел из строя двигатель у танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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