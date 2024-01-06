В Чебаркульском районе рейсовый автобус, следовавший по маршруту №506 Челябинск — Златоуст, столкнулся 7 января с большегрузом Volvo с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
«В 11:36 на 1832-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель 1976 года рождения, управляя автобусом „Ютонг“ в условиях снегопада, не выдержал безопасную дистанцию. Он совершил столкновение с фурой Volvo, выполняющей правый поворот на АЗС», — заявили в УГИБДД по региону.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет. В автобусе находился 21 человек. Сотрудники полиции пересадили пассажиров в попутный автобус.
Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В Челябинской области вновь ожидаются метели и снегопады. Синоптики также информируют о снежных заносах, гололедных явлениях и перепаде температур.
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