06 января 2024
05 января 2024

Рейсовый автобус Челябинск — Златоуст столкнулся с фурой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Водитель автобуса не соблюдал дистанцию Фото:

В Чебаркульском районе рейсовый автобус, следовавший по маршруту №506 Челябинск — Златоуст, столкнулся 7 января с большегрузом Volvo с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«В 11:36 на 1832-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель 1976 года рождения, управляя автобусом „Ютонг“ в условиях снегопада, не выдержал безопасную дистанцию. Он совершил столкновение с фурой Volvo, выполняющей правый поворот на АЗС», — заявили в УГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет. В автобусе находился 21 человек. Сотрудники полиции пересадили пассажиров в попутный автобус.

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В Челябинской области вновь ожидаются метели и снегопады. Синоптики также информируют о снежных заносах, гололедных явлениях и перепаде температур.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркульском районе рейсовый автобус, следовавший по маршруту №506 Челябинск — Златоуст, столкнулся 7 января с большегрузом Volvo с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «В 11:36 на 1832-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель 1976 года рождения, управляя автобусом „Ютонг“ в условиях снегопада, не выдержал безопасную дистанцию. Он совершил столкновение с фурой Volvo, выполняющей правый поворот на АЗС», — заявили в УГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет. В автобусе находился 21 человек. Сотрудники полиции пересадили пассажиров в попутный автобус. Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В Челябинской области вновь ожидаются метели и снегопады. Синоптики также информируют о снежных заносах, гололедных явлениях и перепаде температур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...