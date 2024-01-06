Происшествия ДТП Рейсовый автобус Челябинск — Златоуст столкнулся с фурой. Видео 07 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 + Водитель автобуса не соблюдал дистанцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чебаркульском районе рейсовый автобус, следовавший по маршруту №506 Челябинск — Златоуст, столкнулся 7 января с большегрузом Volvo с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «В 11:36 на 1832-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель 1976 года рождения, управляя автобусом „Ютонг“ в условиях снегопада, не выдержал безопасную дистанцию. Он совершил столкновение с фурой Volvo, выполняющей правый поворот на АЗС», — заявили в УГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет. В автобусе находился 21 человек. Сотрудники полиции пересадили пассажиров в попутный автобус. Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В Челябинской области вновь ожидаются метели и снегопады. Синоптики также информируют о снежных заносах, гололедных явлениях и перепаде температур. В Чебаркульском районе рейсовый автобус, следовавший по маршруту №506 Челябинск — Златоуст, столкнулся 7 января с большегрузом Volvo с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области. «В 11:36 на 1832-м километре автодороги Москва — Челябинск водитель 1976 года рождения, управляя автобусом „Ютонг“ в условиях снегопада, не выдержал безопасную дистанцию. Он совершил столкновение с фурой Volvo, выполняющей правый поворот на АЗС», — заявили в УГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет. В автобусе находился 21 человек. Сотрудники полиции пересадили пассажиров в попутный автобус. Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В Челябинской области вновь ожидаются метели и снегопады. Синоптики также информируют о снежных заносах, гололедных явлениях и перепаде температур. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям