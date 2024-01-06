В Перми завершились поиски 17-летней девушки, которая пропала в Новый год

07 января 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Девушка вышла из дома после новогодней ночи и пропала Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Перми окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала 1 января. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда. «Девушка найдена. Она жива», — это сообщение опубликовано на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются. Девушка вышла из дома в Орджоникидзевском районе Перми рано утром 1 января. С тех пор никто не знал, где она. Поиск был объявлен через несколько дней.

В Перми окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала 1 января. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда. «Девушка найдена. Она жива», — это сообщение опубликовано на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются. Девушка вышла из дома в Орджоникидзевском районе Перми рано утром 1 января. С тех пор никто не знал, где она. Поиск был объявлен через несколько дней.