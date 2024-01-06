06 января 2024
05 января 2024

В Перми завершились поиски 17-летней девушки, которая пропала в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, девушка, стаканчик, кофе
Девушка вышла из дома после новогодней ночи и пропала Фото:

В Перми окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала 1 января. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда.

«Девушка найдена. Она жива», — это сообщение опубликовано на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.

Девушка вышла из дома в Орджоникидзевском районе Перми рано утром 1 января. С тех пор никто не знал, где она. Поиск был объявлен через несколько дней.

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В Перми окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала 1 января. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда. «Девушка найдена. Она жива», — это сообщение опубликовано на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются. Девушка вышла из дома в Орджоникидзевском районе Перми рано утром 1 января. С тех пор никто не знал, где она. Поиск был объявлен через несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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