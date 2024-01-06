В Перми завершились поиски 17-летней девушки, которая пропала в Новый год

Девушка вышла из дома после новогодней ночи и пропала
В Перми окончены поиски 17-летней девушки, которая пропала 1 января. Об этом рассказали добровольцы регионального поискового отряда.
«Девушка найдена. Она жива», — это сообщение опубликовано на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.
Девушка вышла из дома в Орджоникидзевском районе Перми рано утром 1 января. С тех пор никто не знал, где она. Поиск был объявлен через несколько дней.
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