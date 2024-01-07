07 января 2024

Свердловчанка заявила об избиении после жалобы в соцсетях на неубранный снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Наталья Черных пожаловалась на неубранный снег и поставила на нем таблички (архивное фото) Фото:

Жительница Североуральска (Свердловская область) Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее после этого избили. Сообщение появилось в комментариях под постом сообщества «Североуральск | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«После этих табличек ко мне домой приезжал почетный житель города с сыном — Зекераев [Нажмудин Селимханович, директор компании „СибирьЭкоСтрой“] с сыном. Вдвоем они меня оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку. Справились два мужчины с одной женщиной. Так вот, почетный ты наш, если ты думаешь, что запугал, ошибаешься. Я это так не оставлю!» — написала Черных.

К сообщению она приложила фотографию ссадины и справку о посещении врача. На странице Черных нет личных фотографий и почти нет активности, на вопрос корреспондента об обращении в полицию женщина не ответила. При этом в МВД информацию о нападении на нее подтвердили.

Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в «СибирьЭкоСтрой», на звонок там не ответили. По номерам Нажмудина Зекераева, указанным в открытом доступе, также никто не ответил.

Фото:

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Жительница Североуральска (Свердловская область) Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее после этого избили. Сообщение появилось в комментариях под постом сообщества «Североуральск | Новости» в соцсети «ВКонтакте». «После этих табличек ко мне домой приезжал почетный житель города с сыном — Зекераев [Нажмудин Селимханович, директор компании „СибирьЭкоСтрой“] с сыном. Вдвоем они меня оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку. Справились два мужчины с одной женщиной. Так вот, почетный ты наш, если ты думаешь, что запугал, ошибаешься. Я это так не оставлю!» — написала Черных. К сообщению она приложила фотографию ссадины и справку о посещении врача. На странице Черных нет личных фотографий и почти нет активности, на вопрос корреспондента об обращении в полицию женщина не ответила. При этом в МВД информацию о нападении на нее подтвердили. Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в «СибирьЭкоСтрой», на звонок там не ответили. По номерам Нажмудина Зекераева, указанным в открытом доступе, также никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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