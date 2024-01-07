Жительница Североуральска (Свердловская область) Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее после этого избили. Сообщение появилось в комментариях под постом сообщества «Североуральск | Новости» в соцсети «ВКонтакте».
«После этих табличек ко мне домой приезжал почетный житель города с сыном — Зекераев [Нажмудин Селимханович, директор компании „СибирьЭкоСтрой“] с сыном. Вдвоем они меня оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку. Справились два мужчины с одной женщиной. Так вот, почетный ты наш, если ты думаешь, что запугал, ошибаешься. Я это так не оставлю!» — написала Черных.
К сообщению она приложила фотографию ссадины и справку о посещении врача. На странице Черных нет личных фотографий и почти нет активности, на вопрос корреспондента об обращении в полицию женщина не ответила. При этом в МВД информацию о нападении на нее подтвердили.
Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в «СибирьЭкоСтрой», на звонок там не ответили. По номерам Нажмудина Зекераева, указанным в открытом доступе, также никто не ответил.
Фото: группа «Североуральск | Новости» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-57049523_94714)
Фото из комментариев Натальи Черных в группе «Североуральск | Новости» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-57049523_94751)
Фото из комментариев Натальи Черных в группе «Североуральск | Новости» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-57049523_94751)
Жительница Североуральска (Свердловская область) Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее после этого избили. Сообщение появилось в комментариях под постом сообщества «Североуральск | Новости» в соцсети «ВКонтакте». «После этих табличек ко мне домой приезжал почетный житель города с сыном — Зекераев [Нажмудин Селимханович, директор компании „СибирьЭкоСтрой“] с сыном. Вдвоем они меня оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку. Справились два мужчины с одной женщиной. Так вот, почетный ты наш, если ты думаешь, что запугал, ошибаешься. Я это так не оставлю!» — написала Черных. К сообщению она приложила фотографию ссадины и справку о посещении врача. На странице Черных нет личных фотографий и почти нет активности, на вопрос корреспондента об обращении в полицию женщина не ответила. При этом в МВД информацию о нападении на нее подтвердили. Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в «СибирьЭкоСтрой», на звонок там не ответили. По номерам Нажмудина Зекераева, указанным в открытом доступе, также никто не ответил.