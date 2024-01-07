Полиция опросила потерпевшую Наталю Черных из Североуральска (Свердловская область) и ее предполагаемого обидчика из компании ООО «СибирьЭкоСтрой». По факту возбуждено административное дело по статье «Побои», решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили URA.RU в ОМВД России «Североуралський».
«Сотрудниками полиции произведен опрос потерпевшей, подомный обход улицы по месту произошедшего конфликта, с целью установления свидетелей и иных очевидцев. Опрошено лицо, на которого указывает потерпевшая по факту причинения телесных повреждений. По данному факту возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ [Побои]», — отметил URA.RU начальник ОМВД России «Североуральский» подполковник полиции Евгений Горбунов. В ведомстве уточнили, что возможно будет возбуждено уголовное дело.
Ранее Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее избили за это. К сообщению женщина приложила фотографии ссадин и справку от врача.
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