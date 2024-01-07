07 января 2024

В полиции подтвердили избиение свердловчанки за жалобы на неубранный снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, зима, полиция, полк ппсп, школа 22
Полиция возбудила административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои) Фото:

Полиция опросила потерпевшую Наталю Черных из Североуральска (Свердловская область) и ее предполагаемого обидчика из компании ООО «СибирьЭкоСтрой». По факту возбуждено административное дело по статье «Побои», решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили URA.RU в ОМВД России «Североуралський».

«Сотрудниками полиции произведен опрос потерпевшей, подомный обход улицы по месту произошедшего конфликта, с целью установления свидетелей и иных очевидцев. Опрошено лицо, на которого указывает потерпевшая по факту причинения телесных повреждений. По данному факту возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ [Побои]», — отметил URA.RU начальник ОМВД России «Североуральский» подполковник полиции Евгений Горбунов. В ведомстве уточнили, что возможно будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее избили за это. К сообщению женщина приложила фотографии ссадин и справку от врача.

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Полиция опросила потерпевшую Наталю Черных из Североуральска (Свердловская область) и ее предполагаемого обидчика из компании ООО «СибирьЭкоСтрой». По факту возбуждено административное дело по статье «Побои», решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили URA.RU в ОМВД России «Североуралський». «Сотрудниками полиции произведен опрос потерпевшей, подомный обход улицы по месту произошедшего конфликта, с целью установления свидетелей и иных очевидцев. Опрошено лицо, на которого указывает потерпевшая по факту причинения телесных повреждений. По данному факту возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ [Побои]», — отметил URA.RU начальник ОМВД России «Североуральский» подполковник полиции Евгений Горбунов. В ведомстве уточнили, что возможно будет возбуждено уголовное дело. Ранее Наталья Черных, поставившая на неубранные кучи снега провокационные таблички с обращением к властям, заявила, что ее избили за это. К сообщению женщина приложила фотографии ссадин и справку от врача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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